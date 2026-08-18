Magsuong Williams nataktak sa Ohio

Sa labing unang higayon gikan niadtong 2022, nakatilaw og pilde ang panagpares sa magsuong sila si Americans Venus ug Serena Williams.
Nahitabo kini kagahapon sa buntag, Martes, Agusto 18, 2026 (PH time), sa Cincinatti Open doubles event sa Ohio, USA diin ningyukbo ang magsuong tennis greats batok nila ni American Peyton Stearns ug Ukrainian Marta Kostyuk, 6-2, 1-6, 10-8.
Sa tiebreaker, nakalingkawas sila si Stearns ug Kostkyuk sa pagpaghulga sa magsuong Williams aron irehistro ang kulbahinam nga kadaugan. / ESL