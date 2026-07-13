Magtiayon gidunggab sa ilang gipapasilong aron di mauwanan

Nakaangkon og daghang samad dinunggaban ang magtiayon nga senior citizen human gipangdunggab sa usa ka wala mailhing lalaki nga ilang gipapasilong sa ilang tindahan kay kusog ang uwan mga alas 7 sa gabii niadtong Dominggo, Hulyo 12, 2026, sa Purok Pangalwan, Barangay Nailon, Dakbayan sa Bogo.
Nailhan ang mga biktima nga sila si Roberto Masong, 66, ug ang iyahang asawa nga si Virginia, 65, nga pulos nagpaalim sa tambalanan.
Subay sa imbestigasyon, anaa sulod sa ilang tindahan ang magtiayon niadtong higayona dihang naabot nga usa ka lalaki.
Tungod kay nabalaka si Roberto kay kusog kaayo ang uwan, iyang giingnan ang lalaki nga mosulod sa tindahan para magpasilong.
Apan nibalibad ang lalaki sa pagsulod.
Pipila ka minutos ang milabay, ang maong lalaki kalit nga nisulod sa tindahan ug gidunggab sa makadaghang higayon si Virginia.
Dihang nakabantay si Roberto, iyang giduol ug gitukmod ang suspek apan siya na pud ang gidunggab niini.
Human sa maong panghitabo, nisibat ang suspek ug nisakay sa nagpaabot nga motorsiklo.
Daling gidala sa sa Cebu Provincial Hospital sa Bogo ang magtiayon tungod sa ilang naangkon nga daghang samad.
Sa pagkutlo ning balita, nagpahigayon pa ang kapulisan og follow-up operation aron sa pag-ila sa mga suspek ug pagsuta sa motibo sa krimen. / JDG