Magtiayon gipusil-patay, gitulis sud sa ilang balay

Naabtan sa mga sakop sa kapulisan sa Dumaguete, Negros Oriental nga nagkadugo ang magtiayon sulod sa ilang balay sa Barangay Bajumpandan, Dumaguete City, Negros Oriental niadtong sayong buntag sa Miyerkules, Septiyembre 2, 2026.
Ang mga biktima giila nga sila si Mark Duell, 72, American national ug ang iyang Filipina nga asawa nga si Elsie, 71, nga gikataho nga adunay mga samad pinusilan.
Base sa inisyal nga nakuha nga impormasyon sa Negros Oriental Police Provincial Office, sigon sa pamahayag sa 34-anyos nga babaye’ng katabang sa mga biktima, nianang pagka alas 4 sa kadlawon nakamata siya nga adunay duha ka armadong lalaki nakasulod sa balay.
Gipanggapos sa maong mga lalaki ang magtiayo’ng tiguwang sulod sa ilang kuwarto, samtang gihiktan sab ang helper sulod sa maid’s quarter.
Wala na mohatag og dugang detalye ang kapulisan samtang nagpadayon pa ang ilang imbestigasyon.
Apan sa pag-abot sa mga polis sa crime scene human nakadawat og tawag sa 911 hotline kabahin sa pagpamusil, naabtan ang biktima nga asawa nagbuy-od sa kusina, samtang ang American national nga bana diha sa sala nga pulos wa nay mga kinabuhi.
Sa gihimong pakisusi, kuwarta nga gibanabana P60,000, gadgets, ug ubang personal nga butang ang nangawala, lakip na ang IDs sa mga biktima.
Sa pagkuha niining balita, nagpadayon pa ang inventory sa kapulisan sa ubang butang nga nadala sa tulisan.
Nahipos sa mga sakop sa Scene of the Crime Operation og mga basiyo nga bala, slugs, ug usa ka bala.
Ang maong mga nakuha nga ebidensya gitakdang ipaubos sa cross-matching ug ballistic examination nga kabahin sa padayon nga imbestigasyon.
Subay niini, ang Negros Oriental Police Provincial Office ubos sa pamunoan sa bag-ong hepe nga si Police Colonel Jonathan Abella ni-activate na sab dayon sa ilang Special Investigation Task Group “Duell”.
Ang task group gilangkuban sa Provincial Intelligence Unit, Provincial Investigation and Detective Management Unit, Negros Oriental Forensic Unit, ug ang Dumaguete City Police Station. Gisugdan na og review ang CCTV camera sa mga silingan sa dihang nasuta nga walay surveillance camera ang balay sa mga Duell. /