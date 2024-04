Magtiayon nagmotor, nabangga; misis patay

Patay nang nidangat sa tambalanan ang asawa samtang bana naangol human sila nabangga usa ka PUJ nga multicab sa Lunes sa buntag, Abril 8, 2024 duol sa gate 3 sa Mepza sa ML Quezon national highway, Brgy. Ibo, Siyudad sa Lapu-Lapu, sa alas 10 sa buntag sa Lunes, Abril 8, 2024.

Ang asawa nga namatay giila nga si Susan Oppos Torregosa, 61, samtang ang bana nga naangol giila nga si Desiderio Poncol Torregosa, 64, taga Sta.Maria, Pusok, dakbayan sa Lapu-Lapu.

Ang drayber sa multicab, kansang dulong nagusbat sa impact, wa nganli sa kapulisan, apan taga Soong 1, Brgy. Mactan sa mao nga siyudad.

Sa pasiunang imbestigasyon ni P/Staff Sgt. Edwad Intes, traffic police investigator sa Lapu-lapu City Police Office, ang magtiayon nga Torregosa nag-inangkasay sa usa ka motorsiklo, nga gimaneho sa bana.

Sa pag-abot sa maong dapit, ilang gikasugat ang PUJ, kansang drayber giingon nga mi-counterflow, nisubay sa lane sa magtiayon hinungdan sa bangga kun head on collision.

Tungod sa grabeng angol sa kalawasan, namatay si Susan.

Ang drayber, sa pagsuwat ning taho, gikustodiya sa kapulisan ug hayan pasakaan og kasong reckless imprudence resulting to homicide ug reckless imprudence resulting to physical injury and damage to property kon way makab-ot nga amicable settlement. /