Magtiayon naligsan-patay sa SRP atol sa Valentine’s Day

Namatay diha-diha ang magtiayon nga pulos senior citizen human nadasmagan sa usa ka delivery truck alas 7:00 sa gabii, Sabado, Pebrero 14, 2026, atol gyud sa Valentine’s Day sa South Road Properties, Barangay Mambaling, Siyudad sa Sugbo.
Ang mga biktima nga gideklarang dead-on-arrival sa tambalanan mao silang Salvador Geraldizo Jr., 67, ug ang iyang asawa nga si Cecilia Geraldizo, 68, pulos taga Tupas Street, Barangay Sawang Calero, dakbayan sa Sugbo.
Ang nakabangga kanila mao ang usa ka delivery truck nga dunay plate number GAW 1900 nga gimaneho ni Charlie Alcontin, 38, taga Sityo Sagay, Barangay Bonbon, bukirang dapit sa siyudad sa Sugbo.
Sa imbestigasyon sa Traffic Enforcement Unit sa Cebu City Police Office nga samtang nagsubay ang delivery truck sa tunga-tunga nga bahin sa karsada sa SRP paingon sa dakbayan sa Sugbo, kalit lang matud pa nga milabang ang duha ka biktima gikan sa center island dapit sa Il Corso.
Gisaysay sa driver nga nakita na niya nga milabang ang duha apan mibalik matud pa kini nga maoy hinungdan nga napunggit niya ang mga biktima.
Tungod sa kakusog sa dagan, nalagpot ang mga biktima og nahagba sa sementado nga karsada ug nakaangkon kinig dako nga kadaot sa ilang kalawasan. Dali nga nanawag ang mga personnel sa TEU ug ambulansya aron madala dayon sa Cebu City Medical Center apan gideklara sila nga dead-on-arrival.
Kasamtangan nga gitanggong sa buhatan sa TEU ang driver nga si Alcontin ug mag-atubang kini'g kasong Reckless Imprudence Resulting in Double Homicide. /