Magtiayon natug sa tricycle gidaro sa dump truck, patay

Namatay diha-diha ang magtiayon nga natulog sa ilang tricycle human sila gidaro sa usa ka dump truck sa may Barangay Ibo, Dakbayan sa Toledo mga ala 12:00 pasado sa tungang gabii, Pebrero 2, 2026.
Nailhan ang magtiayon nga silang Jeffrey Olid ug Maggie Olid.
Samtang ang drayber sa maong trak nga si Revelito Paraiso, 55, taga Barangay Cantabaco, Toledo City gidala sa tambalanan human giingong nabali ang tiil niini kay naipit.
Sa gipahigayon nga imbestigasyon nilang Police Master Sergeant Nicanor Goc-ong ug Patrolman Bryan Binarao, nga matod pa sa mga nakasaksi dunay laing ka engkwentro ang trak nga usa sab ka dump truck nga gimaneho ni Justine Hantica.
Matod pa nga gikan sa Sityo Anislag, Barangay Canlumampao, Toledo City si Paraiso ug paingon unta siya sa Barangay Tajao, Lungsod sa Pinamungahan aron ihatod ang karga nga balas ug graba.
Samtang si Hantica nagsubay sa pikas lane gikan sa Pinamungahan ug paingon sa Barangay Canlumampao.
Gikataho nga kusog ang dagan ni Hantica ug nisuway kini og overtake sa laing sakyanan.
Sa dihang nakamatikod siya nga nagpadulong si Paraiso, iyang giyatakan ang brake apan nibabag ang truck.
Nabangga si Paraiso sa luyo nga bahin sa trak ni Hantika ug dayon nilahos sa usa ka motorshop diin nag-park ang tricycle sa magtiayon.
Sumala ni alyas Romeo, mekaniko sa maong shop, naandan na sa magtiayong Olid nga mo-park sa ilang atubangan sanglit layo ang ilang balay anaa sa bukirang bahin.
Dunay higayon nga sa tricycle na lang mangatulog ang magtiayon ilabi na kon mag-uwan.
Gawas pa, mobiyahe sab sila og gabii aron makapangiyawat nga mapun-an ang ilang kita.
Niadtong higayona, nangatulog na ang duroha diin ang bana naghigda sa motor samtang ang asawa sa sidecar.
Nasayran nga nisaad pa ang magtiayon nga mouli sa ilang balay kagahapon’g adlawa, Pebrero 2 aron magselebrar sa debut o adlaw’ng natawhan sa ilang anak babaye.
Sumala sa mismong anak nga mag-birthday nga nagkita ug nag-istorya pa sila sa iyang mama ug papa sa niaging adlaw ug nagsabot unsay ilang buhaton sa iyang adlaw'ng natawhan.
Dihang gipahibalo siya nga nadisgrasya ug nakabsan sa kinabuhi ang iyang ginikanan, siya nagkanayon, “Dapat bayran ug serbisyohan gyud niya iyang gibuhat sa akong mama ug papa. Lisod gyud kaayo dawaton.”
Hustisya ang singgit sa anak ug uban pa niyang igsuon sa kalit nga disgrasya nga nikuha sa ilang ginikanan.
Sa pagkakaron, anaa pa sa tambalanan si Paraiso samtang si Hantica gikustodiya na sa Toledo Police Station. /