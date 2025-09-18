Magtiayon nga nanilhig sa dan naligsan, 1 patay

Patay ang magtiayon nga naglimpyo sa karsada sa Mandaue City sayo sa Huwebes, Septiyembre 18, 2025, dihang na-hit-and-run sa MC Briones Street, Highway Seno.
Ang mga biktima giila nga sila si Teonie Longos, 37, ug iyang asawa nga si Rosal, 39, mga lumulupyo sa Barangay Tipolo, Siyudad sa Mandaue.
Si Rosal usa ka city-paid Clean and Green personnel, samtang si Teonie kauban lang niya atol sa pagpanglimpyo sa kaadlawon.
Matod sa mga report, nanilhig ang magtiayon sa karsada alas 4 sa kaadlawon dihang gidasmagan sila sa usa ka Nissan Navara pickup truck.
Daling niresponde ang Mandaue City Disaster Risk Reduction and Management Office ug usa ka ambulansiya gikan sa Tipolo.
Si Teonie gideklarar nga patay sa ospital sa usa ka attending physician, samtang si Rosal gidala sa Vicente Sotto Memorial Medical Center diin siya nagpabilin sa kritikal nga kahimtang.
Matod sa mga saksi, kusog nga nipadagan ang drayber sa pickup pagkahuman sa pagkabangga.
Pagka alas 6:44 sa buntag, ang inahan sa giingong drayber nitahan sa Mandaue City Police Office, apan ang nakadasmag wala mouban.
Ang kapulisan padayon sa ilang imbestigasyon ug nag-andam sa mga kaso batok sa suspek.
Gikompirmar sa mga opisyal sa siyudad nga si Rosal lang ang opisyal nga Clean and Green worker, samtang si Teonie kauban niya sa panahon sa aksidente. / ABC