Magtiayon, usher nag-operate og peke nga STL nadakpan

Sikop ang managtiayon uban sa ilang kakunsabo human nasakpan nga peke nga nag-operator sa ilegal nga STL sa Probinsiya sa Sugbo.
Nabisto ilang ilegal nga kalihukan human nadakpan ang usa sa ilang usher si Jason Amasa, 36, taga Sityo Caipilan, Barangay Poblacion 1, Dakbayan sa Carcar.
Napusasan si Amasa niadtong Agusto 15, 2025 sa gabii sa Barangay Poblacion, Lungsod sa Barili human gipalitan sa ilegal nga sugal sa mga intelligence sa kapulisan.
Sa susamang gabii sa Agusto 15, 2025 gidakop ang magtiayon tungod sa pagpadagan sa ilegal nga sugal swertres didto sa Sitio Caipilan, Barangay Poblacion 2, Carcar.
Napusasan sila si Marlon Ricaborda, 37, ug iyang asawa nga si Maryjane, 37.
Nasakmit sa ilang possession ang kwarta dul-an P500, ug mga gambling paraphernalia.
Ang tulo ka mga dinakpan nangangkon nga sila mga sakop sa LC Group Gaming and Amusement Corporation ug dunay pagtugot sa Philippine Charity Sweepstakes Office (PCSO).
Apan nasuta nga peke kay wa sila angkuna sa PCSO.
Si Atty. Medel Hyacinth Herrera-Ramos, ang branch head sa PCSO sa Cebu City nibutyag nga ang gihatagan nilag pagtugot nga mga operator sa STL mao lang ang King Dragon (KD) Gaming Amusement Corporation sa tibuok Probinsiya sa Sugbo.
Sa Mandaue, ang Peona Trading and Supply Corporation samtang sa Dakbayan sa Sugbo mao ang One Paradoxs Gaming Corporation ug sa Lapu-lapu ang Cerulean Gaming Corporation.
Matod ni Ramos nga makita sa post sa social media sa PCSO ang mga Authorized Agent Corporation (ACC) nga ilang gihatagan sa pagtugot sa matag draw sa STL Result matag alas 10:30 sa buntag, alas 3:00 sa hapon ug alas 7:00 sa gabii. / GPL