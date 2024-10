Magtiayong buta, gikawatan sa kustomer

Magtiayon nga napagngan sa kahayag nga nanginabuhi pinaagi sa paghilot, ang midangop sa sibyaanan sa dyHP human nabiktima sa ka­wat sa ilang kustomer nga usa ka bayot sa ilang hilo­tanan sa usa ka dakong mall sa Barangay Poblacion, lungsod sa Minglanilla, pa­sado alas 10:00 sa buntag, Biyernes, Oktubre 11, 2024.

Ang mga biktima mao silang alyas Jessica ug ang bana niini nga alyas Jayson, pulos hingkod ang panuigon, ug lumad nga taga dakbayan sa Carcar apan kasamtangan nga nag-abang og balay sa Barangay Labangon, dakbayan sa Sugbo.

Matod ni Jessica, samtang duna siyay kustomer, miduol niya ang iyang guide nga dunay ni-request nga kustomer nga siya gyud ang momasahe kay suki, matod pa, niya kini.

Sa dihang nahuman niyag masahe ang una niya nga customer, iyang gisunod ang suspek nga usa ka bayot.

Iyang gibutyag nga samtang naghilot siya niini, natingala siya nga luhagan kini ug dili mapuyo apan gibaliwala lang niya kini.

Nahikapan pa ni Jessica ang iyang bag nga gibutang niya sa kilid diin naa didto ang ilang kwarta nga moabot sa P10,000 lakip na ang ilang alahas sama sa bracelet nga bulawan nga dunay balor nga P15,000, wedding ring, ug mga ID sa person with disability (PWD).

Human sa pagpamasahe sa suspetsado, nagpasalamat pa kini ug mibayad sa cashier apan dako na lang ang iyang kakurat nga wala na ang sulod sa iyang bag, ang pitaka nga naa didto ang iyang kwarta ug mga alahas.

Gibutyag ni Jayson nga na- busy silang tanan nga masahista niadtong tungora kay duna silay laing gihilot nga mga customer.

"Wala gyud mi kabantay ta­nan kay pulos mi naay customer unya ang makaki­ta namo tanan ang amo ra bayang manager nga naa sa cashier. Siya ra diay gibantayan ato niya kung dili mo­tan-aw, iyang kuoton ang naa sa sulod sa akong bag," matod ni Jessica.

Dugang ni Jessica nga ang P10,000 ila kining tinigom aron magtukod og negosyo nga tubig machine nga makaabag usab sa ilang pagtrabaho.

Human madiskobre nga na­kawatan, ila dayon nga gitan-aw ang kuha sa CCTV came­ra ug nakita sa management ang suspetsado nga naka face mask.

Si Police Major Mark Don Leanza, hepe sa Minglanilla Police Station, nagkanayon nga nagpadayon pa ang ilang imbestigasyon ug padayon nga miila sa suspek.

Usa sa ilang nakita nga pro­blema dili kaayo maklaro ang panagway sa suspek human nga naka face mask kini.

Apan mipasalig si Leanza nga ilang paningkamotan nga mailhan kinsa ang maong suspetsado.

"Naghihintay na lang tayo sa maka-identify nitong suspect natin and then we will file a case against them," matod ni Leanza.

Nanawagan usab ang kapulisan nga nakaila sa hulagway sa suspetsado nga gi-post sa social media nga mo-report dayon sa Minglanilla Police Station aron mapasakaan nila kinig kaso sa korte. / AYB