Magtiayo’ng Discaya gikiha og P7.18B tax evasion sa BIR

MANILA – Nipasaka og kasong tax evasion ang Bureau of Internal Revenue (BIR) ning Miyerkules, Oktubre 8, 2025, batok sa magtiayong contractors nga sila si Pacifico “Curlee” Discaya II ug Cezarah Rowena “Sarah” Discaya kalabot sa P7.18 bilyuned nga utang sa buhis sa ilang kompanya, ang St. Gerrard Construction Gen. Contractor & Development Corporation.
“Today, the BIR will file multiple tax charges against the spouses Discaya and their Corporate Officer. This is composed of several investigations on the unpaid individual income taxes of Curlee and Sarah Discaya, the unpaid excise taxes on their nine luxury vehicles, and the unpaid documentary stamp taxes on their supposed divestment from four of Discaya-owned construction firms,” pamahayag ni BIR Commissioner Romeao Lumagui Jr.
Nakaplagan sa BIR nga napakyas ang mga Discaya sa pagbayad og bilyon-bilyon nga buhis sa kita para sa taxable years 2018 hangtod 2021.
Matod ni Lumagui nga ang maong mga kaso tipik pa lang ning maong isyu gumikan kay nakasentro ang mga kaso sa mga wala nabayran nga tax matag usa sa magtiayong Discaya.
Ang sunod nga kaso naglambigit sa ilang kapakyasan sa pagsumite og documentary stamp tax return ug pagbayad sa documentary stamp taxes, matod sa BIR.
Sumala sa General Information Sheets (GIS) sa upat ka kompanya sa konstruksyon nga gipanag-iya sa Discaya, giingon aduna sila’y gihimo nga transfers o disposals sa shares of stocks gikan sa maong mga kompanya.
Giingon sab nila nga nibalhin sila gikan sa maong mga kompanya atol sa legislative hearings bahin sa flood control projects, apan napakyas sila sa pagsumite og documentary stamp tax return ug pagbayad sa documentary stamp tax aron mapatuman og sakto ang maong pagbalhin sa shares.
Nadiskubrehan sab sa BIR nga napakyas sab ang magtiayon sa pagsumite sa excise tax returns ug pagbayad sa excise taxes sa siyam ka luxury vehicles nga narehistro ubos sa ilang mga pangalan base sa rekord sa Land Transportation Office (LTO).
Gisulti ni Lumagui nga ipadayon sa BIR ang ilang audit sa mga kompanya sa konstruksyon nga gipanag-iya sa Discaya.
Kon makakita pa ang BIR og dugang nga mga buhis nga wala mabayri, matod ni Lumagui nga mopadayon sila sa pagpasaka og mga kaso.
Mao sab kini ang himuon ngadto sa ubang mga kontraktor ug mga opisyal sa gobiyerno nga nalambigit sa mga anomaliya sa flood control projects, matod ni Lumagui. / PNA