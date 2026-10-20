Magtiayong Koreano nahimong ikaduhang ginikanan sa 44 ka kabatan-unan sa Sugbo

“Buhi man kita o patay, kita iya sa Ginuo.” (Roma 14:8).
Kini nga bersikulo sa Bibliya maoy giya sa magtiayong misyonaryong Koreano nga sila si Sharon Nah ug Pastor Joshua Woo sa ilang pagtabang sa mga kabataan sa Sugbo.
Apan ang lalom nga kahulogan niini ilang nasabtan pinaagi sa usa ka ilo nga ilang nahimamat dinhi sa Sugbo, nga usa ka bata nga bisan sa kalisod sa kinabuhi, wala mawad-i og paglaom.
“Didto mi nakombinsir nga ang pagtabang sa mga bata dili lang usa ka ordinaryong buluhaton, kondili tinuod nga tawag sa Diyos,” matod ni Sharon.
Nianhi ang magtiayon sa Pilipinas niadtong 2022 aron ipadayon ang misyon sa mga ginikanan ni Sharon nga namatay atol sa pandemya sa COVID-19. Sa maong tuig, gitukod nila ang Global Pilgrim Church sa Nivel Hills, Cebu City.
Karon, nagsilbi silang ikaduhang ginikanan sa 44 ka kabatan-unang motambong sa ilang pagsimba matag Dominggo. Alang kanila, dili lang pinansyal nga tabang ang gikinahanglan sa mga bata, kondili panahon, pagtagad ug gugma nga makapabati kanila nga wala sila nag-inusara.
Niadtong 2023, gisugdan nila ang Holy Bridge Scholarship aron matabangan ang mga kabataan nga makapadayon sa pag-eskwela. Usa sa mga nakabenepisyo niini si Nicole Tulod, usa ka estudyante sa high school.
Alang kang Nicole, labaw pa sa allowance ang iyang nadawat kay gitratar siya sa magtiayon isip kaugalingong anak.
“Ang ilang kanunay nga tambag maoy nakatabang nako aron dili nako bation nga nag-inusara sa akong mga problema,” matod ni Nicole.
Dili lang edukasyon ang ilang gitutokan, kondili lakip sab ang panglawas sa mga kabataan.
Sa usa sa ilang pagbisita sa mga panimalay, nahimamat nila ang 13-anyos nga si Kia kinsa adunay autism ug cleft palate o liki sa alingagngag.
Pinaagi sa paningkamot sa magtiayon ug sa tabang sa usa ka medical mission team, naoperahan si Kia nga walay bayad ubos sa charity program sa Korea University Medical Center Anam Hospital niadtong Nobiyembre 2025.
Bisan lisod ang pag-asikaso sa mga dokumento ug ubang kinahanglanon aron madala ang bata sa Korea, wala mohunong ang magtiayon sa pagpangita og paagi aron madayon ang operasyon.
“Wala nako damha nga dunggon sa Ginuo ang akong pag-ampo pinaagi kanila,” matod sa inahan ni Kia nga si Jocelyn Sajol.
Human sa operasyon, mas klaro na ang pagsulti ni Kia ug mas makita na sab ang iyang pahiyom, nga naghatag og dugang kalipay ug paglaom sa iyang pamilya.
Nagtanyag sab ang magtiayon og Korean language classes, arts and crafts ug educational trips sulod sa ilang simbahan aron mapalambo ang kahibalo, abilidad ug pangandoy sa mga bata.
“Gusto namo nga isilsil sa ilang hunahuna nga bisan unsa pa ka lisod ang kinabuhi, wala sila nag-inusara. Ang gugma sa Diyos kinahanglan natong ipakita sa buhat, dili lang sa sulti,” sumala ni Sharon.
Pinaagi sa ilang misyon, gipakita sa magtiayon nga ang tinuod nga gugma dili masukod sa nasyonalidad o kahimtang sa kinabuhi. Alang sa mga kabataan nga ilang natabangan, dili lang sila mga misyonaryo gikan sa laing nasod, kondili mga tawo nga niduol, naminaw ug nitabang.
Sa matag bata nga nakadawat og kahigayunan sa pag-eskwela, medikal nga pag-atiman ug pagbati nga adunay nagmahal kaniya, gipamatud-an sa magtiayon nga ang pagtuo sa Diyos labing makita pinaagi sa kinasingkasing nga mga buhat sa gugma. / Sinuwat ni Mychaela Joseph, UV BA-Communication student