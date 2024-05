Magtiwas ang Bolts, Gin Kings

Magpinaksitay ang dugay na’ng managribal nga puwersa sa Bgry. Ginebra Gin Kings ug Meralco Bolts sa deciding Game 7 sa semi-finals series sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 48 Philippine Cup sa FPJ Arena sa San Jose City, Batangas sugod karong alas 7:30 sa gabii, Mayo 31, 2024.

Ang modaug moabante sa finals diin naghuwat ang San Miguel Beermen samtang ang mapilde manamilit.

Ang Bolts maoy nakapugos sa deciding game human nila gipakaging ang Gin Kings, 86-81, sa Game 6 nga maoy nakatabla sa series, 3-3, niadtong Miyerkules, Mayo 29, 2024, sa Smart Araneta Coliseum.

Ning maong duwa, surpresang gisulod ni Bolts coach Luigi Trillo si Bong Quinto isip usa ka starter ug nagbunga og maayo kining maong lakang.

Gipangulohan ni Quinto ang kadaugan pinaagi sa iyang 23 puntos samtang nidugang og 21 puntos ang naandang pambato sa Bolts nga si Chris Newsome.

Ang Gin Kings gipangulohan sa ilang duha ka big men nga sila si Fil-German Christian Standhardinger ug Japeth Aguilar, kinsa nagpakatap og 19 puntos matag usa.

“I said it’s not over and this is what we want, a Game Seven,” matod ni Trillo nga napatik sa www.pba.ph.

Ang duha ka mga kampo parehong ningpadayag sa ilang kaandam sa pagsagubang ning adlaw sa paghukom.

Ning deciding game, ang Gin Kings, sama sa naandam, mobira og dugang kadasig gikan sa ilang gikonsiderar nga sixth man – ang linibo nilang fans.

Apan sa kadugay na nilang pagpakigharong sa Gin Kings, labing seguro dili na matay-og ang Bolts sa abiba sa mga sumosunod sa ilang kaatbang nga puwersa. / ESL