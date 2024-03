Magtutudlo nag-live og pangasaba giimbestigar

Niluwat og show cause order ang Department of Education (DepEd) batok sa magtutudlo sa publikong tunghaan nga nag-viral tungod sa pagbiaybiay ug pagpangasaba sa iyang mga estudyante samtang nag-live sa TikTok.

Sa interbyo sa radyo, si DepEd Assistant Secretary Francis Bringas niingon nga ang magtutudlo mahimong magpadayon sa pagtudlo samtang naghulat sa resulta sa ilang imbestigasyon sa maong butang.

Matod niya nga gihatagan og 72 ka oras ang magtutudlo sa paghatag sa iyang katin-awan sa iyang gibuhat.

Si Bringas niingon nga ang magtutudlo gikan sa usa ka pampublikong tunghaan sa Metro Manila.

“Ang ating teacher, we will undergo due process, ‘yung karapatan niyang magkaron ng due process,” matod niya.

Sa sayo pa, si Bringas nagkanayon nga base sa inisyal nga impormasyon, ang magtutudlo nihimo sa pamahayag human niya mahibaw-i nga pipila sa iyang mga tinun-an naghisgot bahin sa iyang personal nga isyo.

Sa video, makita ang magtutudlo nga niingon: “Hindi ako nag-board exam para lang hindi irespeto ng mga katulad niyong wala pa namang nararating sa buhay. Hindi na nga kayo matalino, sama pa ng ugali ninyo.”

Ubos sa polisiya sa pagpanalipod sa bata sa DepEd nga gi-isyu niadtong 2012, “any act by deeds or words that debases, degrades, or demeans the intrinsic worth and dignity of a child as a human being” giisip nga child abuse./ TPM / SunStar Philippines