Magtutudlo sa LNHS mipaubos sa Anti-Bullying Policy seminar

Sa kalibutan diin ang tunghaan dili na lang puy-anan sa kaalam kondili usa na usab ka taming batok sa pagpanghasi, gipili sa mga magtutudlo sa Labogon National High School (LNHS) nga mahimong una nga kaalyado sa ilang mga estudyante.
Niadtong Hulyo 18, 2026, 66 ka mga magtutudlo ang nagkatapok sa ilang school gymnasium alang sa importanteng seminar mahitungod sa “Crafting Anti-Bullying and Safe Spaces Policy.”
Ubos sa tema nga “United Against Bullying: Cultivating Safe, Inclusive, and Child Friendly-School,” ang maong initiative nagbarog isip usa ka lig-on nga pader nga manalipod sa kabataan batok sa hulga sa pagpanghasi ug diskriminasyon.
Suma ni Letessie A. Diano, Head Teacher I sa LNHS, ang seminar nagtinguha sa pagpalambo sa usa ka kultura sa pagtahod, pagsabot, ug kaluwasan alang sa tanang tawo nga anaa sa eskwelahan.
Apil niini ang pagdugang sa kahibawo sa mga magtutudlo sa Safe Spaces Act, Child Protection Policy, ug Anti-Bullying Policy.
“Tumong gyud namo nga ang mga magtutudlo mas molig-on pa jud ang kapasidad sa pag-ila, pagdala ug pag-atubang kung aduna may mga pang-abuso nga masinati ang mga estudyante sama sa bullying, harassment, diskriminasyon ug uban pa labina nga sila ang frontliners taga-adlaw,” matod ni Diano.
Nagsilbing resource speaker sa maong kalihukan si Atty. Pretty Leighn Kate B. Gimena, usa ka BIDLISIW Personnel, diin iyang gipasabot ang mahitungod sa Republic Act 11313 o ang Safe Spaces Act of 2019.
Kini nga balaod naghatag og tinuod nga proteksyon sa tanang tawo, walay pagpili sa ilang sex, sexual orientation, o gender identity batok sa bisan unsang porma sa gender-based sexual harassment.
Alang sa mga bag-ong mga magtutudlo nga direktang nakig-uban sa mga estudyante matag adlaw, ang maong seminar nagsilbing lamdag nga naghatag og dugang pagtulun-an ug kaalam.
Si Kimberly Mae Moral, usa ka newly hired teacher sa Labogon NHS, nagkanayon nga daghan siyag nakat-onan mahitungod sa Safe Spaces Act kay para niya, applicable kini sa tanang tao ug lugar dili lamang sa workplace, labina gyud sa mga estudyante nga ilang giserbisyohan.
“Importane g’yud nga aduna kitay Safe Spaces Policies sa skwelahan tungod isip magtutudlo, mas makakat-on ang mga estudyante kong mabati nila nga luwas og respetado sila sa tanan”, dugang ni Moral.
Gitapos ang seminar pinaagi sa paghatag og Certificate of Recognition ngadto sa speaker ug sa mga nag-organisar sa kalihukan/
Samtang ang matag usa sa 66 ka nanambong nga magtutudlo nakadawat usab og Certificate of Participation.
Dili ra kini kutob sa mga papel ug sertipiko, kini usa ka seryusong saad ug lakang sa LNHS nga magpabilin silang kabahin ug tinuod nga manalipod alang sa kaluwasan ug kaugmaon sa matag estudyante. /