Magtutudlo sa public schools adunay P1,000 cash incentive

Makadawat og tag P1,000 nga World Teachers’ Day incentive ang mga magtutudlo sa mga public schools sugod sa Lunes, Oktubre 5, 2026, gawas pa niini adunay career opportunities ug reporma sa trabaho nga gipatuman sa gobyerno alang sa kaayuhan sa mga magtutudlo.
Gipahibawo ni Presidente Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. ug Education Secretary Sonny Angara sa ilang pagpangulo sa gipahigayon nga National Teachers’ Day celebration sa Smart Araneta Coliseum, Quezon City, nga gitambongan sa gibanabana nga 10,000 ka magtutudlo gikan sa Metro Manila ug ubang dapit sa Luzon.
Sa pakigpulong sa presidente, iyang gisaad nga padayon ang iyang administrasyon sa pagpangita og mga paagi aron mapaayo ang mga benepisyo, oportunidad ug kondisyon sa pagtrabaho sa mga magtutudlo.
Si Marcos mapasalamaton sa mga magtutudlo nga adunay mahinungdano’ng papel sa paghulma sa kabataan sa nasud ug giawhag ang mga edukador nga padayong mangita og mga oportunidad alang sa propesyonal nga pag-uswag ug pagpalambo sa ilang mga kahanas.
“Patuloy ang pagproseso nito (2024 Performance-Based Bonus), at inatasan natin ang mga kinauukulang ahensya na tiyaking maayos at mapabilis ang proseso. At hindi tayo titigil doon. Patuloy natin hahanapan ng paraan kung paano pa mapapabuti ang suporta, benepisyo, at mga oportunidad para sa ating mga guro,” matud ni Marcos. /