Maguwang mikawat sa cp sa igsuon; gibaligya, gipusta sa scatter, nasikop

Gipadakop sa usa ka 21-anyos nga babaye ang iyang 24-anyos nga maguwang human kini gikatahong nikawat ug nibaligya sa iyang mahalong selpon aron ipusta sa online gambling nga “scatter” niadtong Hunyo 23, 2026 sa Upper Laguerta Tarcom, Barangay Lahug, Dakbayan sa Sugbo.
Ang suspek nailhan lamang sa alyas “Ben,” 24, walay trabaho ug residente sa maong lugar.
Ang biktima mao ang iyang manghod nga babaye nga nailhan sa alyas “Mae,” 21, nga nagtrabaho isip waitress.
Base sa imbestigasyon, nangayo og tabang si Mae sa mga barangay tanod human niya masayran nga ang iyang maguwang maoy nikuha sa iyang selpon.
Tungod niini, nasikop dayon ang suspek ug gidala sa Mabolo Police Station diin nag-atubang kini og kasong pagpangawat.
Sa interbyu sa mga awtoridad, niangkon ang suspek nga iyang gikuha ug gibaligya ang selpon sa Colon.
Wala na marekober ang maong selpon nga adunay gibanabanang kantidad nga P47,000.
Sa dugang imbestigasyon, nasayran nga gibaligya sa suspek ang selpon sa kantidad nga P1,800 lamang.
Niangkon usab siya nga bahin sa halin iyang gigamit sa pagpalit og pagkaon samtang ang nahibilin iyang gipa cash-in sa iyang account aron gamiton sa pagduwa sa “scatter,” usa ka online gambling game.
Padayon pa ang imbestigasyon sa kapulisan samtang giandam ang pormal nga kaso batok sa suspek. /