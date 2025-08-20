Maguwang mikulata sa manghod, gidakop

MAGUWANG nga kusog mangulata sa iyang manghod gireklamo hinungdan sa pagkapriso niini sa Abella Police Station.
Rason sa maguwang nga kusog magsukol-sukol ang iyang 14 anyos nga babayeng manghod.
Base sa imbestigasyon nga ang 23 anyos nga maguwang nga si alyas Xander nikulata sa iyang igsuon alas 5:30 sa hapon, Lunes, Agusto 18, sa Barangay Capitol Site, Cebu City.
Mga barangay tanod maoy ni-turn-over sa suspek ngadto sa kapulisan dihang gipatiran ang biktima sa luyo nga bahin ug nakaangkon kini og minor injury.
Giangkon sa suspek ang iyang pagdagmal sa iyang manghod.
Nisaysay ang suspek nga bag-o siyang mata ug nagkalalis sa iyang manghod tungod sa cellphone ug iya kining napatiran. / JDG