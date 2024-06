Maguwang miluwas sa manghod, namatay

Patay na nga nakuha sa mga sakop sa Antequera Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office (AMDRRMO), Bureau of Fire Protection (BFP) ug Philippine Coast Guard (PCG) ang usa ka 28 anyos nga lalaki nga nisuway sa pag rescue sa iyang 15 anyos nga manghod nga babaye nga na-trap sa langob sa Tubang Spring, Brgy. Danicop, Lungsod sa Antequera, Bohol sa Biyernes sa gabii Hunyo 28, 2024.

Ang igsuon, uban sa duha ka barkada, nangaligo.

Matod ni Jacinto Quimson, sakop sa MDRRMO sa lungsod, nga nangaligo sa Tubang Spring ang mga batan-on, usa niini igsuon sa biktima, ug duha ka mga higala nga lalaki, 16 ug 18 anyos, alas 5:30 sa hapon.

Ang maong lugar dayuhonon sa mga bisita gikan sa lainlaing lugar sa Bohol tungod sa katin-aw sa tubig.

Samtang nangaligo ang tulo, sila nakahukom nga moadto sa langob nga maoy tinubdan sa spring, apan kinahanglan nga mosawom una sila sa tubig agi sa gamay nga bangag una makaabot sa unahan nga hawan na.

Kahibawo manglangoy ang tulo ug naabot sila sa tinubdan sa tubig apan ang problema dili na makabalik ang dalagita kay nahadlok.

Gibana-bana ni Quimson nga naa sa 2 metros ang gilay-on gikan sa gawas sa langob.

Tungod kay nahadlok na ang 15 dalagita, siya giunongan sa duha ug nagpaabot nga ma-rescue.

GILUWAS

Pasado alas 6 sa gabii niabot ang mga personnel sa MDRRMO sa Antequera ug ilang gisusi ang tulo.

Ilang giiwagan sa flashlight ang agianan ug kalit nga nanggawas ang duha ka mga lalaking kauban sa dalagita.

Ang dalagita nahabilin sa sulod kay nahadlok na nga mosawom pagbalik.

“Nakita siguro sa kadtong duha ka victim nga naay suga didto nga among giiwag-iwag didto sa ilawom, so nanglangoy, gibijaan ang baji. So, naka survive ang duha,” saysay ni Quimson.

Tungod kay wala silay kagamitan sa pag rescue, sila nagpatabang sa taga BFP sa lungsod, lakip na sa PCG.

Human masusi kon tinuod ang impormasyon, gipatawag na sa PCG ang ilang expert divers nga naa sa Dakbayan sa Tagbilaran.

Gi cordon kini sa mga otoridad aron way maligo ug huwaton lang una ang mga expert diver nga maoy mosawom ug maluwas ang dalagita.

Apan ang igsuon nga lalaki sa 15 anyos nabalaka na nga dugay kaayo niabot ang divers gikan sa Tagbilaran, niinsister nga iyang sawmon aron mokuha sa iyang manghod.

Gitugotan usab kini, matod pa, sa taga PCG ubos sa kondisyon nga kon dili madala birahon ang pisi nga gihigot aron bunluton siya pagbalik.

Natingala na lang sila nga naabtan og 12 minutos wala molihok ang pisi, busa sila nagtuong nakalahos kini. Ilang gibira ang pisi ug nadala ang 28 anyos nga wala na maglihok.

Dali nila ni nga gitabang ug gidala sa labing duol nga tambalanan apan namatay gyud.

Pag-abot sa mga expert diver ilang gisawom dayon ang tubig apan tungod sa kahuot sa agianan sila ningbalik ug ilang gipadak-an ang lunggag hangtod nga luag na ug mahimo na sila makalusot dala ang ilang oxygen tank.

Buhi ang dalagita apan ang usa sa problema nga ilang gisagubang nidumili ni sa pagsunod nila tungod sa kahadlok nga malumos.

“Sa last attempt namo nga wan-a hapit na mahurot ang lima ka oxygen, mabaw ra gyud unta pero tungod sa balik ug balik nga pag convince sa babaye nga mouban unta, pero mobalik. So, mao tong nahitabo pero right after medyo natagaan na og kusog kay gipakaon og chocolate, siguro nadungog to niya among gipakuan sa megaphone ang tingog sa iyahang inahan, basin nadungog, so niuban. That was past 1 o’clock na in the morning (Sabado),” dugang ni Quimson.

Gipaubos nila sa stress debriefing ang biktima tungod kay sa ilang nakita tumang kahadlok ang gibati niini tungod sa iyang nasinati samtang nisulod sila sa langob. / AYB