Maguwang nagduda sa manghod nga ‘uyab’ sa iyang asawa, napusilan

Maguwang napusilan sa manghod sa alas 3:30 sa kaadlawon Miyerkules, Agusto 27, 2025, Barangay Greenhills, Lungsod sa San Fernando.
Si alyas Warren, 39, minyo, aircon technician, taga Barangay Perrelos, Dakbayan sa Carcar nakaangkon og samad pinusilan sa tuong kamot.
Samtang ang manghod gitago sa alyas nga JayR, ulitawo, helper taga Barangay Greenhills, San Fernando.
Sa imbestigayon ni Police Senior Master Sgt. Paul Baclay sa San Fernando Police Station nga giingong nakainom ang biktima ug nisulong sa balay sa iyang manghod.
Gikumprontasi niya iyang manghod sa pagduda sa matod pa “love-affair” ngadto sa iyang asawa.
Atol sa init nga panaglalis, nikuha ang manghod sa iyang airgun rifle ug gipusil sa makadaghang higayon ang iyang maguwang ug naigo sa kamot.
Ang biktima dali nga ni-report ngadto sa San Fernando Police Station ug nasikop ang suspek.
Giingong nagmaoy ang biktima tungod sa pagduda nga adunay relasyon ang iyang asawa ug iyang manghod, apan walay lig-on nga ebidensiya.
Gibuhian ra sab kapulisan ang manghod niadtong hapon sa Miyerkulis, Agusto 27, human nagkasabot nga dili na mosang-at og kaso ug nagpinasayloay. / GPL