Maguwang nagmaoy, namuak og refrigerator, gipadakop sa manghod

Gipadakop sa manghod ang iyang maguwang human nagmaoy ug namuak sa ilang kagamitan niadtong Hunyo 24, 2026, sa Cabarrubias St., San Jose Village, Barangay Tisa, Dakbayan sa Sugbo.
Nailhan ang suspek nga si alyas "Ed", 28, samtang ang nagpadakop kaniya mao ang iyang manghod nga si alyas "Nikko", 20, usa ka drayber sa habal-habal.
Ang duha nag-uban pagpuyo sa maong dapit.
Base sa imbestigasyon sa Mambaling Police Station, nakadawat sila og tawag alas 2:45 sa hapon kay nangayo og tabang sa kapulisan tungod sa kagubot.
Nagmaoy ang suspek ug gipangbuak ang ilang refrigerator lakip na ang bildo nga barbecue stand.
Tungod sa gihimong pagmaoy sa suspek, nakamugna kini og grabeng kasamok ug kahadlok sa mga silingan , hinungdan nga gidakop sa mga polis. Ang suspek pasakaan og kasong Alarm and Scandal. / JDG