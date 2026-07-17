Maguwang nga sige'g panapat sa mga igsuon, gipapriso sa manghod

Gitinuod na sa pagpapriso sa usa ka manghod ang iyang maguwang human siya niini kulataha niadtong Huwebes, Hulyo 16, 2026, sa ilang panimalay sa San Jose Village, Barangay Tisa, Dakbayan sa Sugbo.
Giila ang suspek nga si alyas Ed, 28, ulitawo, tricycle driver samtang ang manghod nga biktima giila nga si alyas Alan, 27, usa ka call center agent.
Sa imbestigasyon sa Labangon Police Station, nasayran nga kalit lang gisumbag ni Ed sa duha ka higayon sa nawong ang iyang manghod.
Nakaangkon og black eye ug paghubag sa nawong si Alan tungod sa kakusog sa pagkasumbag. Daling nagpatabang sa mga tanod ang biktima nga niresulta sa pagkasikop sa suspek.
Gibutyag ni Leonilo Rogero Jr., chief tanod sa Barangay Tisa, nga kapin sa napulo ka higayon na nga gireklamo sa iyang mga igsuon ang suspek tungod sa batasan niini nga manghagis ug mangulata kon dili mahatag ang iyang gusto ilabi na kon mangayo og kuwarta.
Gikatahong lisod na kining makakuwarta karon sanglit giimbargo na ang gidalang traysikol niini.
Matod ni Rogero, gitambagan na nila ang ginikanan sa suspek nga ipasulod siya sa rehabilitasyon tungod sa giingong pagkalambigit niini sa ilegal nga drugas.
Apan tungod kay sige na siya og pamun-og sa iyang mga igsuon, nakadesisyon ang pamilya nga pasakaan na siya og kaso.
Ang suspek detinado na karon ug mag-atubang og kasong Physical Injuries. / JDG