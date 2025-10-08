Maguwang patay sa ‘kulata’ sa manghod

Napatay sa kinumo sa manghod ang maguwang nga buot untang mopuspos sa ilang inahan gamit ang tubo alas 2:30 sa hapon niadtong Martes , Oktubre 7, 2025, sa Sityo Alegre, Barangay Bulacao, Dakbayan sa Talisay.
Giila ang biktima nga si Julius Rivera Cabanero, 42, residente ra sab sa maong dapit.
Ang nasikop nga suspek mao ang iyang manghod nga si Josephus Rivera Cabanero, 37-anyos, usa ka job-order employee sa Talisay City.
Gidala siya sa Talisay City Police Station samtang giandam ang kasong Homicide.
Sumala sa imbestigasyon sa Talisay Police, ang biktima hubog niadtong tungora.
Nagmaoy ang biktima ug nagdala og tubo kay buot unta niyang pusposan ang ilang inahan.
Daling nitabang ang mang-hod sa ilang inahan ug gisumbag ang biktima sa agtang katulo ngadto sa lima ka higayon.
Sa kakusog sa mga kinumo, nitikangkang ang maguwang ug nawad-an sa panimuot.
Pagka alas 3:05 sa hapon, nabantayan sa inahan nga wala na maginhawa ang biktima didto sa ilang lantay nga kawayan.
Dihang ilang gisusi, wala na kini kinabuhi. / GPL