Mahalon nga CR sa Pinamungajan gidepensahan ni Mayor Baricuatro

Gidepensahan ni Pinamungajan Mayor Glenn Baricuatro ang kapin sa P1.153 milyones nga pampublikong pansayan sa Barangay Tajao, diin giingon nga ang maong proyekto gipundohan sa Department of the Interior and Local Government (DILG).
Ang mayor nakig-atubang sa mga tigbalita sa Lunes, Oktubre 20, 2025.
Matod sa mayor nga ang maong proyekto gipundohan ubos sa subsidy nga gihatag sa Lungsod sa Pinamungajan isip Seal of Good Local Governance (SGLG) awardee.
Ang maong proyekto giingong nipaubos usab sa pagsusi sa DILG ug pasado sa provincial ug regional offices.
“This affirms that there is nothing irregular in the costing or pricing of the project,” matod ni Baricuatro.
Ning semanaha, gibisita ni Gobernador Pamela Baricuatro ang all gender comfort room sa Pinamungajan diin sa maong video makita ang iyang nagkadaiyang mga komento diha sa social media.
Unang nipadayag ang gobernador sa iyang kabalaka nga overpriced ang cr.
Iyang giawhag ang mayor nga ipakita sa publiko ang mga resibo sa transaction sa maong proyekto subay sa tinguha sa pagpakita og transparency.
Apan alang sa mayor, mas maayong niduol ang gobernador og largo sa DILG kaysa diha kini mopadayag sa social media.
“If she is truly concerned about the alleged overpriced cr, she could have directly inquired or verified from DILG if there is any irregularity in the pricing of the project, rather than resort to a provocative stance on social media which may be construed as conduct unbecoming of a public official,” matod sa mayor.
“Facebook is not the appropriate forum to raise such issues, as doing so may only serve to provoke, mislead, or unduly influence the public,” dugang niya.
Ang minilyon nga pansayan sa maong lungsod nakamugna og kakulian tali sa gobernador ug sa mayor kinsa managparyente apan gikan sa managlahing political party.
Nagsugod ang maong isyu niadtong Oktubre 13, 2025, human nasayran sa gobernador pinaagi sa usa ka Facebook post ang mahalon nga pansayan nga gitukod sa lungsod. / ANV