Superbalita Cebu
Mahinay misutoy sa PATAFA Finals
Ang Sugbuanon nga runner Mark Mahinay nga pambato sa Spectrum Runners Club nilangkat og bulawan sa 5,000-meter men’s open elite sa National Philippine Athletics Track and Field Association (Patafa) Finals didto sa PhilSports Arena sa kaulohan.
Nitali si Mahinay og bag-o nga personal best sa 5,000m nga 15:01 minutos para dag-on ang gold medal.
Si Noli Torrer nikuha sa silver medal sulod sa 15:08 minutos ug si Ricky Organzia nidaog og bronze medal pinaagi sa 15:12 minutos.
Mao kini ang unang higayon nga midaog og gold medal sa 5000m ang runner sa Spectrum sa Patafa nga lumba. / RSC