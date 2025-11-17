Mahuyang nga nangawat og pitaka sa bar, gidakop

Nabalhog sa prisohan ang usa ka 23-anyos nga mahuyang human nangawat og bag sa kustomer sa bar nga nahimutang sa Salinas Drive, Barangay Lahug, Dakbayan sa Sugbo niadtong Dominggo, Nobiyembre 16, 2025.
Nailhan ang dinakpan nga si alyas Sassa, walay trabaho ug lumolupyo sa Barangay Cansojong, Dakbayan sa Talisay.
Samtang ang biktima mao ang 19-anyos nga babaye nga giila lang sa alyas nga Mae.
Matod sa pakisusi sa kapulisan, dihang nalingaw na ang biktima kauban ang mga higala niini, kalit lang niduol ang suspek sa ilang lamesa ug gikuha ang bag sa dalaga.
Apan nakabantay ang biktima hinungdan nga nakapanawag kini og tabang ug niresulta sa pagkasikop sa suspek.
Sulod sa maong bag ang iyahang mahalon nga selpon, pitaka nga dunay kuwarta, ug uban pang mga gamit.
Nangatarungan ang suspek nga gisugo ra siya sa iyang kauban para makakuwarta.
Nitug-an sab siya nga kasagaran nga iyang nabiktima mga langyaw, apan niadtong higayona napugos lang siya tungod sa sugo sa iyang higala.
Napriso na sab ang maong suspek kaniadto tungod sa samang kalapasan.
Gitanggong sa Mabolo Police Station ang suspek ug gipaabot na lang nga mapasakaan og kaso. / JDG