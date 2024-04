Main office sa MCWD mibalik sa operasyon

Nibalik na sa normal ang operasyon sa main office sa Metropolitan Cebu Water District (MCWD) base sa ilang pahibalo sa Miyerkules sa buntag, Abril 17, 2024.

Ang MCWD adunay pipila sa mga serbisyo sa frontline niini, lakip na ang pagbayad sa bill sa tubig ug mga hangyo sa reconnection, nga gisuspenso niadtong Martes, Abril 16, tungod sa giingong paglapas sa seguridad sa main office niini.

“We extend our heartfelt gratitude to all of you for your patience and understanding during yesterday’s disruption of frontline services,” tipik sa advisory sa MCWD.

Gimandoan usab ang mga empleyado sa water district sa pag-report og balik sa ilang katungdanan.

Ang tigpamaba sa MCWD nga si Minerva Gerodias, sa pakighinabi niadtong Martes, nagkanayon nga nasayran sa mga opisyal sa MCWD nga mokabat sa 70 ka mga personnel sa Cebu City Hall “nanulod” sa MCWD building mga alas 10:00 sa gabii niadtong Lunes, Abril 15, 2024.

Gisuwayan usab, matod pa, sa mga personnel ang pag-abli sa opisina sa general manager gamit ang credit card, matod ni Gerodias.

Ang insidente nakaaghat sa MCWD sa temporaryong paghunong sa ilang operasyon niadtong Martes. / JJL