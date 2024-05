‘Major player’ sa 1.4 tonelada nga shabu nasikop sa kapulisan

Nadakpan sa Philippine National Police (PNP) ang usa ka “major player” sa pagpayuhot og 1.4 ka toneladang methamphetamine hydrochloride (shabu) nga nasakmit sa checkpoint sa Alitagtag, Batangas sa miaging buwan.

Sa press conference sa Camp Crame sa Lunes, Mayo 20, 2024, si Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos Jr. miingon nga si Thomas Gordon O’ Quinn, nailhan usab nga James Toby Martin, usa ka Canadian national, gidakop niadtong Mayo 16 sa Tagaytay City .

Matod niya nga ang suspek anaa sa red notice list sa International Criminal Police Organization (Interpol) tungod sa nagkadaiyang mga kaso.

Narekober gikan kang O’ Quinn ang duha ka medium-sized nga vacuum-sealed plastic sachet nga giingong dunay sulod nga shabu; usa ka medium-sized nga plastic sachet nga adunay sulod nga substance nga gituohang cocaine; usa ka gamay nga plastic sachet nga adunay sulod nga mga tabletas, gituohan usab nga ilegal nga drugas; ug lain-laing mga dokumento sa pag-ila.

Kasong paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, ingon man Article 178 sa Revised Penal Code alang sa paggamit sa tinumo-tumo nga mga ngalan ang gipasaka batok sa dinakpan.

Apan matod ni Abalos nga wala pa mapasaka ang mga kaso batok kang O’ Quinn kalabot sa operasyon sa Alitagtag, tungod kay gusto nila nga masiguro nga usa ka air-tight nga kaso ang mapasaka ngadto sa korte.

“Actually, siya ay nahuli under the red notice ng Interpol at nung siya ay nahuli, naimbestigahan na rin na ang kanyang kinalaman dito sa Alitagtag. It’s under investigation right now but so far, ang masasabi ko lang sa inyo ay malaki ang parte ng taong ito,”matod niya.

“Well actually, marami (evidence linking him to Alitagtag case) ano pero hindi muna namin ilalabas ngayon. Sana maunawaan ninyo dahil hindi lang naman itong taong ito. May hinahabol pa kaming iba pero lumalabas talaga malaki ang papel ng taong ito,” dugang niya. / TPM sa SunStar Philippines