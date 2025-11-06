Makalamat nga katahom sa Witches Gulch

Sa atong kinabuhi, dunay pipila ka mga tawo nga labaw pa sa imong kadugo kay ang panaghigalaay dili kasarangan, sama na sa sakop sa pamilya.
Dihang nasayod ko nga ang akong kanhi kauban ug suod kaayo nga higala nga si Nikko Sereno, sa GMA 7 Balitang Bisdak, sama nga akong brod, nibakasyon sa United States niadtong Septiyembre, ni-schedule dayon ko og mga biyahe gikan sa Canada.
Kay didto na man gyud ko sa Chicago, Illinois, nagsabot mi nga manuroy sa Wisconsin human sila ningduaw sa New York. Pabor na man lang gyud namo, nagkita mi ni Nikko, akong gikauban sulod sa pipila ka mga tuig sa nagtrabaho pa ko sa GMA 7 sa wa pa ko nakahukom sa pag-abroad.
Gikan sa Toronto, Canada, nisakay ko og commercial plane padulong sa Chicago diin didto sila si Nikko ug iyang pamilya ning-estar ug naghuwat nako. Gikan sa Chicago, nag-land trip mi padulong sa Wisconsin. Upat ka oras ang biyahe. Hunahunaa lang unsa ka layo sa among biyahe. Lahi sa Pilipinas nga matanggong ka sa trapiko hinungdan nga dugay maabot. Apan upat ka oras nga hanoy kaayo ang biyahe kay luag kaayo ang dalan ug makapasutoy ka sa pagpadagan, diha nimo ma-imagine ang kalayo sa dapit.
Nganong nangadto man mi nga layo man kaayo ang lugar? Kay maanindot bisitahon, di angay sipyaton, kinahanglan i-experience.
Ang lugar gitawag og Witches Gulch and Stand Rock. Way ungo sa lugar, apan mao lang gyud ni ang gingalan.
Sa kaanindot sa rock formations, kahilom sa lugar ug hakpon ka sa iyang katahom sama ka sa gilamat, mahikalimot sa panahon. Sulit kaayo ang 30 dolyares nga entrance matag tawo sa kaanindot sa imong masud-ong gikan sa suba.
Of course, sulit ang pagbisita kon mag-boat cruise nga duha ka oras sa lapad nga suba. Dinhi makita ang Witches Gulch, nahimutangan sa sandstone canyons ug Stand Rock diin imong mataak ang viewpoint ug photo spot areas.
Protected kaayo ang dapit, busa wa kay makita nga café, apan sa gawas sa tour area, naay daghang cafes ug restos.
Ila kining gituyo aron lunlon nature ang imong makita ug ma-experience.
Sakto kaayo kay sa among paglibot, wa mi nakahunahuna sa pagpangita og pagkaon o kape kay busog ug natagbaw mi sa among experience.
Tinuod kaayo, sa katahom sa Witches Gulch, sama sa mohunong ang taknaan, lamaton ka, makalimot sa bati nga mga hitabo ug kasinatian sa kinabuhi. Ingon sa imong gitambalan ug giayo ang imong kaugalingon. /