Makapwesto sa Top 4 ang motibasyon sa NLEX

AKROBATIKO: Ang NLEX guard nga si Kevin Alas mibuhat og acrobatic shot atol sa ilang duwa batok Blackwater Bossing. Kontrahon sa Road Warriors karong adlawa ang Titan Ultra sa PBA Season 50 Philippine Cup. / Hulagway sa PBA Images
Mga duwa karon:

5:15 P.M NLEX Road Warriors batok Titan Ultra Giant Risers

7:30 P.M Phoenix FuelMasters batok Barangay Ginebra Gin Kings

Magbitbit og dugang nga motibasyon ang NLEX Road Warriors sa ilang pakigsangka sa Titan Ultra Giant Risers sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 50 Philippine Cup didto sa UST Quadricentennial Pavilion karong adlawa, Nobiyembre 16, 2025.

BETERANO: Si Calvin Abueva ang usa sa sandigan sa Titan Ultra sa ilang duwa batok NLEX. /
BETERANO: Si Calvin Abueva ang usa sa sandigan sa Titan Ultra sa ilang duwa batok NLEX. / Hulagway sa PBA Images

Ang Road Warriors mosuway paglugar sa top four sa team standings. Kasamtangan sila naghupot og 5-2 (win-loss) record diin lima ka teams ang nagtabla niining pagsuwat.

Kon magmalampuson ang NLEX batok Titan mosaka sila sa ikaduhang pwesto ug mas modako ang ilang tsansa nga makaharbat og luna sa top 4.

Ang team nga masulod sa top 4 human sa elimination magbitbit og twice-to-beat advantage sa quarterfinals.

Samtang ang Titan sa ilang bahin, gustong mobawi human sila gilubong sa San Miguel Beermen, 117-158.

Magtigi ang Road Warriors ug Giant Risers alas 5:15 sa hapon, sundan kini sa duwa sa fan-favorite Ginebra Gin Kings ug Phoenix Fuelmasters alas 7:30 sa gabii para sa Sunday main game.

Ang Ginebra ni coach Tim Cone nagtinguha nga makabangon sa bati nga sugod sa conference diin midaog lang sila og duha sulod sa unom ka duwa.

Susama pud ang tuyo sa Phoenix nga nagbitbit og 2-5 (win-loss) nga baraha.

Niadtong Biyernes, gibuntog sa Converge FiberXers ang Gin Kings, 106-96, ug gipaluhod sa Magnolia Chicken Timplados Hotshots ang Blackwater Bossing, 90-75, didto sa Smart Araneta Coliseum.

Si Juan Gomez de Liano nipabuhagay og career-high 32 puntos, nilagkat og unom ka rebounds ug nitali og unom ka assists.

Nidugang si Justin Arana og double-double nga 13 puntos ug 13 rebounds, si Schonny Winston nihatag og 21 puntos gikan sa bench ug si Justin Baltazar nipakita og solido nga all-around game 12 puntos, pito ka rebounds ug unom ka assists.

Sa first game, si Javi Gomez de Liano, ang maguwang ni Juan, nipakatap og 17 puntos para pangulohan ang Hotshots kauban sila Sangalang nga adunay 16 puntos, Zav Lucero (13), Raffy Verano (12) ug Jerom Lastimosa (10). / RSC

