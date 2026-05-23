Makaresbak kaha ang Cavs?

Kinahanglan sa Cleveland Cavaliers dalhon ang ilang pinakahait nga bangkaw aron malikayan ang hingpit nga pagkalubong batok New York Knicks sa National Basketball Association (NBA) Eastern Conference Finals.
Sa paglabang sa series ngadto sa korte sa Cavaliers nga Rocket Mortgage FieldHouse, karong Dominggo, Mayo 24, 2026, mag-atubang sila og 0-2 nga biya sa ilang best-of-seven series sa Knicks.
Gikwestiyon karon nga aduna pa kaha’y kusog ang Cavaliers nga makabawi human sila misagubang og sunodsunod nga Game 7 series, una batok Atlanta Hawks sa first round unya sa top-seeded Detroit Pistons sa East semifinals.
Human sa ilang kumbati sa Hawks ug Pistons, giburakan pud dayon sila sa Knicks og duha ka sunodsunod nga pilde didto sa Madison Square Garden.
Ang Game 1 nibirada ang Knicks ngadto sa overtime, 115-104, samtang ang Game 2 nilabaw pud ang New York og double-digit, 109-93.
Para makabangon kinahanglan sa Cavs ang solido nga duwa gikan sa combo guards nga sila Donovan Mitchell ug James Harden. Importante pud ang suporta nga ilang makuha sa bigman nga sila Evan Mobley ug Jarrett Allen, ug supporting bench sama ni Dennis Schröder.
Sa franchise history, nakasulod ang Cavaliers sa East Finals walo ka higayon. Mao kini ang una sukad nibiya si LeBron James sa Cleveland.
Kahinumdoman nga gidauban ang Cavaliers sa Game 2 sa init nga mga itsa ni Josh Hart kinsa nipakatap og 26 puntos ug hait nga mata ni Jalen Brunson nga nibuhat og 14 assists.
Gipadayag ni Cavaliers head coach Kenny Atkinson naka-focus ang ilang depensa kang Brunson apan nibalik kini kanila kay wa nila mapugngi ang mga nindot nga paasa niini.
“Obviously we're loaded up more to him, and he found other guys," sigon ni Atkinson kang Brunson. "We just got to find that balance, but 14 assists, credit to him, right? Took away some of the scoring options, blitzed him, gave him different looks."
Samtang si Mitchell nagpadayag nga kinahanglan nila mo-review sa films para makahimo og adjustments sa Game 3 ug malikayan ang pagkalubong sa 0-3 nga buslot. / RSC