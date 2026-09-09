Makasaysayong away sa Bohol Weeks maoy mo-officiate

Usa ka legendary international boxing referee ang ikatulong tawo ibabaw sa ring sa International Boxing Federation (IBF) light-flyweight world title eliminator tali nila ni Regie “Filipino Phenom” Suganob ug kanhi two-time world champion South African Sivenathi Nontshinga sa main event sa “Kumong Bol-anon 26” karong Sabado, Septiyembre 12, 2026, sa Bohol Wisdom School Gymnasium sa Tagbilaran City, Bohol.
Gitumbok mao ang 70-anyos nga si Tony Weeks kinsa naka-officiate na og daghang dagkong mga away lukop kalibotan lakip na niini ang mga away ni Filipino boxing legend Manny Pacquiao.
Nagsugod si Weeks sa iyang karera isip boxing referee niadtong dekada 90. Sa kasamtangan, naka-officiate na siya og kapin sa 50 ka world title fights nga gipahigayon sa 15 ka managlahing mga nasod.
Si Weeks maoy nag-officiate dihang gikastigo ni Pacquiao si Oscar De La Hoya kaniadto. Siya sab ang nag-referee sa mga away sa Pambansang Kamao ng Pilipinas batok nila ni Juan Manuel Marquez, Marco Antonio Barrera, ug Timothy Bradley.
Si Weeks sab ang nag-officiate sa mga away ni American icon Floyd Mayweather Jr. batok nila ni Marquez, Miguel Cotto, ug Marcos Maidana.
Lakip sa dagkong mga away nga gi-officiate ni Weeks mao ang tali nila ni Jose Luis Castillo batok Diego Corrales, Bernard Hopkins batok Roy Jones Jr., Wladimir Klitschko batok Tyson Fury, ug Andrei Ward batok Sergey Kovalev.
Ikaduha pa lang kini nga higayon nga mobiyahe si Weeks sa Pilipinas aron mo-officiate og away. Ang labing unang higayon nahitabo niadtong Oktubre 2012 sa world title fight nila ni Filipino AJ Banal batok Thai Pungluang Sor Singyu sa SM Mall of Asia Arena.
Ang world title eliminator nila ni Suganob ug Nontshinga maoy labing dako ug makasaysayong away sa Bohol.
Usa kini ka rematch sa ilang away niadtong 2023 diin nidaog si Nontshinga batok kang Suganob sa ilang world title fight. Niadtong higayona, si Nontshinga mao pa ang naggunit sa IBF light-flyweight belt. / ESL