Makataak na kaha sa NBA finals ang Mavs?

Sa ikaduhang higayon, suwayan paglangkat sa Dallas Mavericks ang ikaduhang luna sa 2023-24 National Basketball Association (NBA) Finals sa ilang pag-asdang sa Minnesota Timberwolves alang sa Game 5 sa Western Conference finals series ning Biyernes, Mayo 31, 2024 (PH time).

Ang Mavericks, nga ningdaog sa nag-unang tulo ka mga duwa sa best-of-seven series, aduna na unta’y kahigayunan pagtaak sa NBA Finals sa Game 4 apan gipakgang sila sa Timberwolves, 105-100.

Sa kasaysayan sa NBA, wala pa’y team ang hingpit nga nakabangon gikan sa 0-3 nga biya sa series.

Hinuon, ang kadaugan sa Timberwolves sa Game 4 nakapintal og kulbahinam ning maong series ug nakahatag kanila og gamay nga paglaom nga molampos ning maong silingan sa imposible nga tahas.

Depensa maoy nahimong lig-ong hinagiban sa Timberwolves sa ilang kadaugan sa Game 4.

“We’re in the NBA, man. No team is just going to lay down and give me and Luka (Doncic) open shots,” matod ni Mavericks guard Kyrie Irving.

“I think when I look at just the quality of our shots, I think a few of them could be better. A few of them were rushed. A few of them were in and out. Especially when the game is in the balance, I’m thinking about all the plays where it could’ve gone either way.”

Si NBA All-Defensive Second Team pick Jaden McDaniels maoy gitahasan sa Timberwolves aron magtutok pagdepensa ni Irving samtang si anthony Edwards ngadto ni Doncic.

Parehong nilampos sila si McDaniels ug Edwards sa ilang obligasyon. Ilahang nalimitahan ang kontribyusyon nila ni Doncic ug Irving.

“Unbelievably great players have had their fingerprints all over this series, making so many great plays and tough shots. At some point, maybe they’re going to have a little bit of an off night,” matod ni Timberwolves coach Chris Finch.

Si Doncic, kinsa nag-average og 32.7 puntos sa nag-unang tulo ka mga duwa sa series, igo lang nakahimo og 28 puntos sa Game 4 samtang nidugang lang og 16 puntos si Irving, kinsa nag-average unta og 27.7 puntos sa nag-unang tulo ka mga duwa sa series. /AP