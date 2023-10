Makatabang si RW sa LAC

Malaumon si Los Angeles Clippers coach Tyronn Lue kabahin sa ilang kampan­ya sa 2023-24 Naational Basketball Association (NBA) gumikan kay parehong himsog ang iyang duha ka mga sinaligan nga sila si Kawhi Leonard ug Paul George.

Gawas niini, masaligon si Lue nga magbunga og maa­yong resulta ang kumbinasyon nila ni Leonard, George ug sa bag-ong haligi sa team nga si Russell Westbrook.

“Kawhi and PG are more silent leaders and Russ is more outgoing,” matod ni Lue. “You mix those three guys together, you have great leadership.”

Sa miaging duha ka seasons, gihasol si Leonard sa iyang pagkaangol.