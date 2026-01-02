‘Makatawhanong pagtratar’ alang sa mga biktima sa katalagman, giduso

Nagtinguha ang Cebu City Council nga i-institutionalize o himuong opisyal ang makatawhanong pagtratar, hinabang pinansyal, ug minimum nga sukdanan sa kapuy-an alang sa mga tawo nga nawad-an og panimalay tungod sa mga katalagman ug mga clearing operation sa gobiyerno.
Sa usa ka gisugyot nga ordinansa nga giulohan og “Dignity to the Displaced Ordinance of 2026,” nga giduso ni City Councilor Mikel Rama, nagtumong kini sa pagpanalipod sa mga indibidwal ug pamilya nga napugos sa pagbiya sa ilang mga balay tungod sa natural nga kalamidad o clearing operations sa mga danger zone pinaagi sa pagtukod og usa ka rights-based displacement management system.
Kini nga framework ipatuman pinaagi sa paghimo sa Task Force Dignidad, usa ka multi-agency body nga pangulohan sa Office of the City Mayor ug langkuban sa Department of Social Welfare Services (DSWS), Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office (CCDRRMO), ug Division for the Welfare of the Urban Poor (DWUP).
Ang tahas sa maong task force naglakip sa pagkoordinar sa humanitarian relief, pagdumala sa displacement response, ug pagseguro nga masunod ang mga sukdanan sa kapuy-an ug tabang.
Gimando usab sa maong lakang ang pagtukod og Displaced Persons Registry, nga pagadumalaon sa DSWS, nga magsilbing opisyal nga basehan sa pag-ila sa mga benepisyaryo ug pagpagawas sa hinabang.
Gikinahanglan sab niini ang kagamhanan sa siyudad nga mohatag og mandatory nga transitional financial assistance sa mga pamilya kansang mga balay nangaguba o naugdaw nga gitumong sa pagtabon sa temporaryo nga abang, transportasyon, ug dinalian nga panginahanglan sa panginabuhian.
Ang gisugyot nga ordinansa nagtakda usab og minimum humanitarian standards alang sa mga evacuation center ug transitional shelters.
Kini naglakip sa minimum nga luna nga 1.5 square meters matag tawo alang sa short-term displacement ug 3.5 square meters alang sa long-term nga pagpuyo, gender-segregated nga mga kasilyas, designated health stations, saktong bentilasyon ug suga, ug mga pultahan nga ma-lock alang sa seguridad.
Kinahanglan sab ang mga accessibility features sama sa ramps ug handrails para sa persons with disabilities (PWDs) ug senior citizens. / EHP