Makig-away na si Alvarez ni Crawford

Human sa ubay-ubay nga pagpanghagit, niuyon na si Mexican superstar Canelo Alvarez sa giplanong blockbuster fight batok kang American Terence Crawford.

Si Crawford, kinsa adunay 40-0, 31KOs nga rekord, nagtinguha na nga makig-away kang Alvarez human sa iyang 9th round TKO nga kadaugan batok sa kababayang si Errol Spence Jr. nga nagpahimo kaniyang super welterweight undisputed champion niadtong Hulyo 29, 2024.

Sa sayo pa, nipadayag si Alvarez nga dili siya interesado nga makig-away kang Crawford gumikan kay ubos kini kaniya og tulo ka weight divisions.

Si Alvarez, kinsa adu­nay 61-2-2, 39KOs nga rekord, maoy undisputed super middleweight king.

“Crawford is a great fighter, obviously, but he’s three divisions below,” matod pa ni Alvarez nga napatik sa www.mmaweekly.com.

Hinuon, gipasabot ni Alvarez nga andam na siyang ma­kig-away ni Crawford gumikan kay gusto siyang mosagubang og dagko nga away apan iyang gitino nga nagdepende ang tanan sa negusasyon hilabi na sa pinansyal nga bahin.

“At the end of the day, I was born to fight and I’ll fight anyone, obviously on terms that suit me best,” dugang ni Alvarez.

“At this point in my career I’ll always make the best fights but they have to benefit me. It depends on the money, but why not?”

Si Crawford nipadayag nang daan nga andam siyang mosaka og timbang aron kontrahon si Alvarez.

Apan sa dili pa siya maghunahuna kabahin sa posible nilang panagharong ni Alvarez, aduna pa’y usa ka tahas nga sagubangunon si Crawford.

Si Crawford na­ka­takdang modepensa sa iyang WBA belt batok sa sumosulbong nga Uzbekistan fighter nga si Israil Madrimov (10-0-1, 7KOs) karong Agusto 3, 2024 sa BMO Stadium sa Los Angeles, USA. / ESL