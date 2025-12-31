Makililimos nakit-an nga hapit na madugta sa Carcar

Hapit na madugta ang patay’ng lawas sa usa ka lola nga makililimos dihang nadiskubrian sa Sityo Lower Tawog, Barangay Valladolid, Dakbayan sa Carcar, niadtong Disyembre 29, 2025.
Giila ang biktima nga si Amelita Cebuano, 63, lumad nga taga Lungsod sa Tuburan apan temporaryong nagpuyo sa maong dapit sa Carcar.
Nadawat sa kapulisan ang report gikan sa usa ka concern citizen alas 2:50 sa hapon ug gialarmahan dayon kini.
Sa pag-abot sa mga otoridad, naabtan ang biktima nga nag-ubo, walay sapot sa pang-ibabaw, ug nanimaho na tungod sa pagkadugta sa lawas.
Bisan pa man nga dili na hapit mailhan ang nawong niini, napamatud-an sa iyang suod nga higala nga si Cebuano gyud ang biktima pinaagi sa gisul-ob nga karsones ug ang singsing sa wala nga tudlo.
Sumala sa pakisusi, ang lola naghambin og sakit nga tuberculosis (TB) ug sige na kini og sud-gawas sa tambalanan sa wala pa ang hitabo.
Gituohan sa mga otoridad nga ang maong sakit ang hinungdan sa iyang kamatayon.
Nasayran usab nga ang biktima nagpuyo uban sa iyang kapuyo nga usa usab ka senior citizen nga duna’y sakit nga Alzheimer’s.
Ang duha nailhan nga manglimos sa dapit ug wala silay nailhang mga kabanay o kaliwat.
Tungod kay nanimaho na ug delikado sa panglawas sa mga silingan, daling gihipos sa mga sakop sa CDRRMO ang patayng lawas ug gibutang sa body bag alang sa saktong disposisyon.