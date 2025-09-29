Makililimos sa Cebu City ‘gipaluyoha’g’ sindikato

Mohimo og validation ug monitoring ang Cebu City Police Office (CCPO) labot sa gidudahan ni Cebu City Mayor Nestor Archival nga gipaluyohan sa usa ka sindikato kining mga makililimos sa kadalanan.
Nabantayan nga dunay sakyanan nga mohatod sa mga makililimos nga maoy hinungdan nga dako ang posibilidad nga dunay nagpaluyo niini nga angayan nga tan-awon sa kapulisan.
Si Police Captain Charisma Gonzales, ang information officer sa CCPO, nagkanayon nga gimanduan na ni Police Colonel Enrico Figueroa ang intelligence Unit nga susihon ug monitoron ang nadawat nga impormasyon sa mayor aron mahatagan dayon nila kini og aksiyon.
Kasagaran nga makita diha sa kadalanan kining mga hamtong na nga magdala og bata aron manglimos sa mga sakyanan nga naghatag og peligro sa ilang kaugalingon.
“Gi-instruct na ni Colonel Figueroa ni City Director ang atuang intelligence unit to monitor on that kon kana nga van kinsay owner ana, probably that would lead us kon kinsay ni-facilitate ana nila,” matod ni Gonzales.
Dugang ni Gonzales nga posibleng dunay himuon nga rescue operation ang Department of Social Welfare and Services sa mga bata nga gigamit sa pagpakilimos.
Giklaro hinuon niya nga wala pa sila makakompirmar nga naa gyuy sindikato nga nagpaluyo sa maong mga makililimos.
Giklaro ni Gonzales nga ang papel lang sa mga polis sa Dakbayan sa Sugbo mao ang paghatag sa area security sa anti-mendicancy board nga mopatuman sa ordinansa.
Nabantayan nga nagkadaghan kining mga makikilimos diha sa karsada nga nakapahingawa sa mayor nga maghatag kanila og peligro sa disgrasya.
Kahinumdoman nga kaniadto nakita sa mga tawo kadtong pilit kaayo'g hinapay nga lalaki nga magpundo sa karaan nga ABS-CBN sa P. del Rosario nga ihatod og sakyanan gikan sa buntag ug kuhaon kon mongitngit na.
Daghan sab sa mga bata ang gigamit sa ilang mga ginikanan sa pagpangayo og limos sa kadalanan dinhi sa siyudad. / AYB