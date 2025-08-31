Makina sa paghimo og armas gitahan sa Danao

Gitahan ngadto sa 701st Maneuver Company sa Regional Mobile Force Battalion (RMFB 7) nga nag-base sa siyudad sa Danao ang mga makina ug gamit sa pagbuhat og armas.
Nahitabo ang pag-surrender alas 12:20 sa hapon, Biyernes, Agusto 29, 2025, sa Sitio Patag, Barangay Manlayag, siyudad sa Danao.
Ang pagtahan sa mga makina ug gamit sa paghimo sa armas gi-facilitate sa mga barangay official sa Manlayag ngadto sa RMFB-7 sa pakig-alayon sa Bogo City Police Station.
Ang mga kagamitan naglangkub sa usa ka electric push drill, duha ka manual air compressors, pito ka bench vises, usa ka cross vise, 54 ka steel files, duha ka revolver patterns, tulo ka cylinder patterns, tulo ka hacksaws, napulo ka hacksaw blades ug tulo ka manual sanders.
Ang pagtahan naggumikan sa padayon nga pakigsandurot sa komunidad ug ang walay hunong nga pagbantay sa mga otoridad nga dili na makabalik sa ilang naandan nga trabaho ang mga manghimoay og paltik nga armas.
Ang maong mga gamit kasamtangan nga gikustodiya sa 701st Maneuver Company sa RMFB7 alang sa documentations.
Kini nga inisyatiba kabahin sa “Bakal ng Pagbabago” nga programa ni Police Brigadier General Redrico Maranan, ang pangulo sa Police Regional Office 7, nga nagdasig sa mga residente sa Danao nga hingpit nang biyaan ang paggama og mga armas.
Tungod sa gihimo sa mga barangay official sa Manlayag gikalipay kini ni Maranan ug iyang gihimug-atan ang kamahinungdanon sa pagpalig-on sa kahusay ug kalinaw.
“Every tool surrendered brings us closer to peace. This act shows that real change begins when communities choose safety over violence,” matod ni Maranan.
Gipasalig ni Maranan sa publiko nga ang PRO 7 magpadayon sa pagpakigbatok sa loose firearms sa pakig-alayon sa local government units ug sa komunidad. / AYB