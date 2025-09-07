Malacañang, HoR ‘nagbangi’ sa isyu sa korapsiyon

Nanawagan ang Malacañang sa pipila ka mga miyembro sa House of Representatives (HoR) nga limpyuhan una ang ilang balay human giingong gisuwayan niini pagbasol ang ehekutibo sa mga isyu sa nasudnong budget.
Sa usa ka pamahayag, giawhag ni Executive Secretary Lucas Bersamin ang ubos nga kapunongan sa kongreso nga “clean your house first” ug tumanon ang gipangayo sa katawhan alang sa hingpit nga pagpanubag.
“The Cabinet strongly objects to the recent spins coming from certain members of the House of Representatives who are thereby attempting to shift the blame for their own corruption and failures onto the Executive Branch,” pamahayag ni Bersamin.
“The Members of the Cabinet will not tolerate any attack on the integrity and reputation of the Executive Branch, and any effort to hold the budget process hostage by political theatrics.”
Matud pa ni Bersamin, ang tanang imbestigasyon sa mga anomaliya sa mga proyekto sa flood control mahimong wala’y kapuslanan kon ang tinubdan sa korapsiyon dili gihapon masuta.
Sa sayo pa, ang mga lider sa House of Representatives niingon nga buot nilang ibalik ang 2026 National Expenditures Program (NEP), nga naglangkob sa gisugyot nga P6.7-trilyon nga budget alang sa umaabot nga tuig, sa Department of Budget and Management (DBM) alang sa pagtul-id sa pipila ka sayop nga mga entry.
Si Deputy Speaker ug Antipolo Representative Ronaldo Puno sa sayo pa nakamatikod sa zero allocations alang sa multi-year nga mga programa, ingon man sa mga probisyon nga nag-alokar og budget sa mga proyekto sa gobiyerno nga nahuman na sa 2026 NEP.
Atol sa briefing sa Development Budget Coordination Committee (DBCC) sa Proposed Fiscal Year 2026 NEP on September 2, ang mga magbabalaod sa Senado nagtumbok og pipila ka "kadudahan" nga mga butang alang sa mga proyekto sa flood control sa Department of Public Works and Highways (DPWH) hilabi sa mga adunay susama nga gasto, ingon man sa mga pagdoble.
Sa sayo pa, si Presidente Ferdinand Marcos Jr. niingon nga dili niya pirmahan ang 2026 General Appropriations Act (GAA) nga wala nahisubay NEP bisan kon gamiton ang reenacted budget.
Ang GAA usa ka balaod nga naghatag og pagtugot sa gobiyerno nga mogasto og pundo sa publiko alang sa specific nga mga katuyoan sulod sa usa ka tuig nga panalapi.
Kini usa ka nasudnong budget, nga nagdetalye kon pila ka salapi ang madawat sa matag sangay, departamento, ahensya, ug programa sa gobiyerno ug kon unsaon kini paggasto.
Si DBM Secretary Amenah Pangandaman sa sayo pa nipasidaan sa seryuso nga epekto sa ekonomiya sa usa ka reenacted budget. Iyang gipaneguro nga ang ehekutibo nga sangay andam nga makigtambayayong sa Kongreso aron masulbad ang mga isyu ug malikayan ang posibleng makadaot nga senaryo sa reenacted budget.
Ang DBM ug DPWH nipasalig sab sa usa ka maximum nga duha ka semana nga pag-review sa gisugyot nga mga proyekto sa DPWH aron maseguro ang integridad sa pampublikong gasto nga dili makababag sa legislative calendar. / TPM, SunStar Philippines