Malacañang: Kabalaka sa Pax Silica di makaapekto sa pagsalig sa investors

Gipahayag sa Malacañang niadtong Huwebes, Hulyo 30, 2026, ang ilang pagsalig nga ang mga kabalaka bahin sa gipadayag nga proyekto nga Pax Silica dili makatandog sa pagsalig sa mga investor ug nitataw nga ang gobiyerno mainampingong nagtubag sa mga isyu nga gipadangat sa mga stakeholder.
Sa usa ka press briefing, gipahayag ni Palace Press Officer Claire Castro nga ang kagamhanan nagpabiling bukas sa pagpalambo sa pipila ka probisyon sa proyekto aron maseguro ang mas dako nga benepisyo alang sa mga Pilipino ug sa mga project partner.
“Kung sinuman po iyong ibang mayroong isyu patungkol sa diumano magiging problema sa suplay ng tubig, sa suplay ng kuryente, lahat pong ito ay isinasaalang-alang ng pamahalaan,” matod ni Castro.
“May chance po na mabago ang ibang mga provisions, kung ano po ‘yung maaari pang mas maging magandang idulot sa ating mga kababayan sa bansang Pilipinas and of course sa mga partners. Yun naman po ay isasaalang-alang,” dugang niya.
Si Castro niingon nga ang gobiyerno komitado sa pagseguro sa kalampusan sa proyekto samtang gitubag ang mga isyu nga gipadangat sa mga hingtungdan.
Dihang gipangutana kon ang mga labing bag-ong kalambuan makadaot ba sa pagsalig sa mga investor, gipahayag ni Castro nga ang nagpadayong paningkamot sa kagamhanan sa pagpalambo sa proyekto dili makahimo og kausaban sa pagsalig sa mga investor.
Giawhag sab niya ang mga stakeholder nga makig-alayon sa mga hingtungdan nga ahensiya sa gobiyerno aron matubag ang mga pangutana ug kabalaka bahin sa inisyatibo sa Pax Silica.
Namatikdan ni Castro nga ang Bases Conversion and Development Authority (BCDA) nagpahigayon na og inisyal nga mga konsultasyon sa mga lokal nga yunit sa gobiyerno ug mga ahensiya sa gobiyerno sa mga plano sa pag-uswag sa New Clark City, lakip ang gisugyot nga proyekto sa Pax Silica.
Subay sa pamahayag sa BCDA, matod ni Castro nga nagpadayon ang konsultasyon sa mga stakeholder samtang gipadayon ang proyekto.
“At present, BCDA is undertaking ground assessment activities in the area. These activities are being carried out to ensure that planning and decision-making are based on accurate assessment on the ground and are conducted in a responsible and orderly manner,” sumala ni Castro. / PNA