Malacañang: Marcos way koneksyon kang Mabanta

Gisalikway sa Malacañang ang bisan unsang giingong koneksyon tali ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ug sa founder sa Peanut Gallery Media Network nga si Franco Mabanta human sa pagkasikop sa niini tungod sa kasong pagpangilkil.
Hinuon, gitudlo sa Palasyo ang nangaging kalambigitan ni Mabanta kang kanhi Presidente Rodrigo Duterte.
Sa usa ka press briefing atol sa 48th ASEAN Summit and Related Meetings niadtong Miyerkules, Mayo 6, 2026, sa International Media Center sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, gipakita ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro ang usa ka litrato nga gi-post mismo ni Mabanta kauban si Duterte nga naghatag og pagduda sa iyang mga koneksyon.
Nagpakita sab si Castro og litrato ni Mabanta kauban si Bise Presidente Sara Duterte.
“Hindi po siya kaibigan ng Pangulo,” matod ni Castro nga nagtumong kang Mabanta.
“Siguro mas nanaisin ko po kung ito ang inyong itatanong… Baka ito ang itanong ninyo kung ano ang relasyon niya sa mga Duterte.”
Gipaneguro ni Castro nga walay personal nga relasyon nga nagbugkos tali kang Marcos ug Mabanta.
Dugang pa niya, ang bisan kinsa nga giakusahan og sayop nga binuhatan
kinahanglan nga manubag sumala sa balaod, uban ang saktong “due process.” / DPC