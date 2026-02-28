Malacañang mi-deny nga PBBM gidala sa ospital

Gipahibalo sa Malacañang niadtong Sabado nga maayo ug himsog ang panglawas ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. dungan sa pagpanghimakak sa mga hungihong nga gidala siya sa St. Luke’s Medical Center sa Quezon City.
Sa usa ka text message ngadto sa mga magbalita, si Palace Press Officer Claire Castro niingon nga duna pa gani private meeting si Marcos uban sa Presidential Management Staff (PMS) niadtong Sabado sa buntag.
“The President was in a private meeting with PMS this morning. He is well, healthy and working even on a Saturday,” matod ni Castro.
Daghan nang mga bakak nga pasangil bahin sa kahimtang sa panglawas ni Marcos ang nikatap sa online, lakip na ang mga hungihong nga duna kuno kini colon cancer. / PNA