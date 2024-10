Malacañang mibasura sa reklamo batok ni Gwen

Gibasura sa Malacañang ang giduso nga kaso batok ni Cebu Governor Gwendolyn Garcia kabahin sa Cebu Bus Rapid Transit (CBRT).

Kini subay sa gipahibalo ni Executive Secretary Lucas Bersamin sa kasong gipasaka ni dismissed Cebu City Mayor Michael Rama batok ni Garcia sa giingong pagpanghilabot ug suway nga pagpahunong sa CBRT project sa Sugbo.

Sa 11 ka panid sa desisyon gipakanaog sa Malacañang niadtong Oktubre 22, 2024 nga giapudapod ngadto sa mga tigbalita, Huwebes, Oktubre 30.

Base sa maong dokumento, gi-dismiss sa Malacañang ang maong reklamo tungod sa giingong kakuwang sa ebidensya aron isang-at kini sa korte.

“In this case, Rama failed to present sufficient evidence that Garcia’s act was spurred by corrupt of ill motive,” tipik sa desisyon sa Malacañang.

“On a last note, it is basic in the rule of evidence that bare allegations, unsubstantiated by evidence, are not equivalent to proof,” dugang niini.

Kahinumdoman niadtong Marso 2024, miduso og administrative complaint si Rama sa buhatan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. batok ni Garcia human niisyo og cease and desist order ang gobernador sa CBRT project tungod sa heritage concerns sa parte sa proyekto duol sa Kapitolyo sa Sugbo.

Una na nga nipadayag si Rama sa iyang pagkadismaya sa gituohang pagpanghilabot sa gobernador sa mga lakang o mga kalihukan sa Dakbayan sa Sugbo labina sa CBRT nga giingong nakamugna og kalangay sa proyekto./ANV