Malacañang mihimakak nga naay colon cancer si Marcos

Kusganong gihimakak ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro niadtong Miyerkules, Pebrero 11, 2026, ang mga hungihong nga si Presidente Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. adunay colon cancer.
Sa usa ka press conference, gipangutana si Castro aron tubagon ang mga alegasyon ni kanhi Presidential Spokesperson Harry Roque nga si Marcos nag-antos sa colon cancer, dungan sa pagpakita og mga hulagway sa presidente nga giingong gipaubos sa usa ka colostomy.
“Yun na nga po ang masama, yang mga rumors, mga chismis na walang katotohanan na nakakapanira sa gobyerno, nakakapanira sa pangulo, na nakakaapekto sa ekonomiya,” matod ni Castro.
“Kung manggagaling lamang po din kay Harry Roque, na masasabi nating fake news peddler, nakita naman po natin ang video, ‘yung kabuuan kung saan itinaas pa po ng pangulo ang kanyang mga kamay habang kumakaway, at kitang-kita po na ang sinasabing larawan o ipinakitang larawan ni Harry
Roque ay pawang kasinungalingan lamang. Huwag na po tayong maniwala at nakikiusap po tayo, huwag na po nating dalhin sa anumang usapan ang mga fake news peddlers katulad nila,” dugang niya.
Ang colostomy usa ka pamaagi sa operasyon diin maghimo og buslot sa colon (tinai) agi sa bungbong sa
tiyan, aron ipaagi ang hugaw ngadto sa usa ka sudlanan o pouch sa gawas sa lawas.
Kini nga pamaagi magtugot sa colon nga maalim o maulian.
Una niini, gipanghimakak na sa Malacañang ang mga taho nga giingong gioperahan si Marcos tungod sa diverticulitis.
Sa usa ka video message, giangkon ni Marcos nga na-diagnosed siya nga adunay diverticulitis apan iyang gipaneguro nga ang iyang kondisyon dili makamatay.
Matod niya, ang maong sakit komon sa mga edaran na ug sa mga tawo nga nakasinati og grabeng stress. / TPM / SunStar Philippines