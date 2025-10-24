Malacañang: Pagbasura sa 2016 dismissal Order batok ni Sen. Villanueva ipasusi

MANILA – Kinahanglan nga imbestigahon og maayo ang giingong “sekreto” nga desisyon sa Office of the Ombudsman nga balihon ang dismissal order batok kang Senador Joel Villanueva niadtong 2016, matod sa Malacañang sa Biyernes, Oktubre 24, 2025.
Si Palace Press Officer Claire Castro nagpahayag og kabalaka kalabot sa gitawag nga “sekreto” nga desisyon nga wala gipahibalo sa publiko hangtod nga gibutyag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang gibali nga desisyon sa nisunod kaniya nga si Samuel Martires kinsa niretiro na.
Atol sa press briefing, si Castro niingon nga gikinahanglan ang imbestigasyon kay makadaot kini sa pagsalig sa publiko sa sistema sa hustisya.
Si Castro kinsa usa usab ka abogado, nihatag og gibug-aton nga ang desisyon sa motion for reconsideration ni Villanueva sa iyang dismissal dili angay unta nga makuha hangtod sa 2019.
Asoy ni Castro nga nisalig ang Palasyo kang Remulla nga maseguro nga ang mga sayop o kalapasan sa balaod matubag og tarong.
Si Remulla nagtinguha kaniadto nga ipatuman ang mando ni kanhi Ombudsman Conchita Carpio-Morales niadtong 2016 nga tangtangon si Villanueva, kalabot sa giingong sayop nga paggamit sa PHP10 million nga Priority Development Assistance Fund (PDAF) atol sa iyang pagkarepresentante sa Citizens’ Battle Against Corruption (Cibac) party-list niadtong 2008.
Gipasakaan sab og duha ka mga kaso si Villanueva sa kalapasan sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act ug malversation through falsification of public documents.
Gitubag kini ni Villlanueva nga kining tanan, hinimuhimo lang ang ebidensya, lakip ang iyang palsipikado nga pirma.
Ang Senado wala nipugos sa pagpatuman sa desisyon ni Carpio-Morales dihang napili si Villanueva sa Senado niadtong 2016.
Ang Senate legal department niadtong panahuna niingon sab nga ang Ombudsman wala’y disciplinary authority sa mga miyembro sa Kongreso subay sa Section 21 sa Republic Act 6770 o sa Ombudsman’s Act of 1989 ug sa mga Rules of Procedure niini (Section 2, Rule III).
“Harassment? Self-explanatory,” asoy ni Villanueva human gipahibalo sa publiko ang mga dokumento bahin sa iyang dismissal order. / PNA