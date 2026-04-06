Malacañang: PBBM anaa sa maayo’ng kahimtang

Gisalikway sa Malacañang ang mga nanggawas nga espekulasyon kalabot sa panglawas ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ug nipasalig ngadto sa publiko nga padayon nga nagtrabaho ang maong chief executive
Si Palace Press Officer Claire Castro niklaro niini human nga nitumaw ang mga pangutana ilabi na diha sa social media sa dihang wala makatunga ang presidente sa nakatakda nga kalihukan sa nakauli nga mga Overseas Filipino Worker (OFW).
“Maayos po siya (He’s well),” pamahayag ni Castro ngadto sa mga tigbalita atol press briefing.
Matod pa nga ang presidente nakatakda nga motambong sa laing opisyal nga kalihukan, lakip na ang oath-taking ceremony sa mga bise mayor sa maong adlaw Abril 6, 2026.
Giawhag ni Castro ang publiko nga mosalig lang ngadto sa mga verified nga impormasyon, inay ang mga taho nga nikatap sa social media.
“Siguro mas mangingibabaw dapat ang mainstream media kaysa sa mga socmed na walang basehan,” dugang pa ni Castro. / PNA