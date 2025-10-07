Malacañang: PBBM wa mabalaka sa gikatahong coup d’état

MANILA – Dugay na nga nasayod si Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga taho bahin sa giingong mga pagsuway sa pipila ka mga pundok sa pagduso og coup d’état, apan ang Malacañang niingon sa Martes, Oktubre 7, 2025, nga wala mabalaka si Marcos ug padayon kining nisalig sa loyalty sa Armed Forces of the Philippines (AFP) ug sa Philippine National Police (PNP).
Niasoy si Palace Press Officer Claire Castro nga ang Presidente gipahibalo bahin niini bisan sa wala pa ang mga protesta niadtong Septiyembre 21.
“Matagal na po niyang alam ito kahit before September 21 ay mayroong mga maliliit na grupo na nagsa-suggest ng ganito,” asoy ni Castro sa usa ka press briefing sa Palasyo.
“According nga to [AFP chief] Gen. Brawner and [PNP chief] Gen. Nartatez, mananatili po silang loyal sa Konstitusyon at sa chain of command. So wala pong dapat ipag-alala ang ating taumbayan patungkol dito,” dugang niya.
Batbat ni Castro nga giila ni Marcos ang propesyonalismo ug dedikasyon sa mga puwersa sa seguridad sa nasod.
“Kinikilala niya po ang kagalingan ng AFP at PNP at lahat ng kasundaluhan at kapulisan natin at tiwala po sila na gagawin nila ang dapat at nararapat,” pasabot ni Castro.
Sa dihang gipangutana kon giisip ba sa Palasyo ang gitaho nga pagduol sa mga opisyal sa militar isip usa ka buhat sa sedisyon o treason, si Castro niingon nga gitun-an kini sa mga awtoridad.
“Aaralin po kung ano mismo ang naganap dito para kung mayroong dapat managot ay dapat makasuhan,” batbat ni Castro.
Sa sayo pa, si AFP chief of staff Romeo Brawner Jr. nikompirmar nga usa ka grupo sa walo ka mga retiradong heneral ug koronel ang niduol kaniya niadtong Septiyembre 20 aron awhagon siya sa paglihok
batok sa korapsiyon sa gobiyerno ug sa pagbawi sa suporta sa militar gikan kang Marcos pabor kang Bise Presidente Sara Duterte.
Matod ni Brawner nga gisalikway niya ang maong tanyag ug giawhag nga ang AFP magpabilin nga loyal sa Konstitusyon ug sa chain of command.
Ang panaghugpong gikataho nga nahitabo sa Camp Aguinaldo sa bisperas sa protesta lukop nasod mahitungod sa iskandalo sa korapsiyon sa flood control projects.
Bisan nagkadaghan ang mga protesta ang gobiyerno wala mopugong.
Ang mga nagprotesta nanawagan sa kapulisan ug militar sa pagtuman sa ilang dakong papel nga pagpanalipod sa konstitusyon ug katawhan. / PNA