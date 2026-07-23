Malacañang: Walay loyalty check sa mga sundalo

Walay ipahigayon nga loyalty check sa mga sakop sa Armed Forces of the Philippines (AFP), sumala sa Malacañang niadtong Huwebes, Hulyo 23, 2026, taliwala sa mga taho nga aduna’y mga aktibong sundalo nga nalakip sa mga person of interest nga matpod pa gi-hire sa pagpatay kang Presidente Ferdinand R. Marcos Jr.
Sa usa ka press briefing sa Malacañang, gipahayag ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro nga nagpadayon ang pagsalig sa Presidente sa mga tropa sa gobiyerno, bisan pa man sa padayong imbestigasyon sa mga indibidwal nga gituohang nalambigit sa mga hulga batok kaniya.
Gidugang ni Castro nga nasayod ang Presidente kon kinsa ang iyang masaligan ug ang maong butang nagpabilin ubos sa pagdumala sa AFP.
“Sa ngayon po kasi ay alam ng Pangulo kung sino ang mga kailangang mapagkatiwalaan. Hindi po ngayon nagkakaroon ng loyalty check,” matod niya.
“Nasa security na po iyan at nasa pamumuno na po iyan ng kasundaluhan.”
Ang pamahayag ni Castro nigawas human gitudlo ni National Bureau of Investigation (NBI) Director Melvin Matibag ang mga aktibong unipormadong personahe isip kabahin sa 20 ka mga tawo nga giimbestigahan kalabot sa giingong plano ni Bise Presidente Sara Duterte nga patyon ang Presidente.
Matod niya, wala siya pahibaloa kon pormal na bang gipaabot ngadto sa Presidente ang mga nakaplagan sa NBI. / PNA