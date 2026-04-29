Malacañang: Zaldy Co tua na sa France, nangayo’g political asylum

Ang kanhi representante sa Ako-Bicol party-list nga si Zaldy Co kinsa nag-atubang og kasong graft ug malversation tungod sa usa ka anomalosong flood control project sa Oriental Mindoro, anaa na karon sa nasod sa France.
Sa usa ka press conference niadtong Martes, Abril 28, 2026, gipahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro nga si Co kinsa unang na-intercept sa Czech Republic, gibalhin na ngadto sa France diin siya nagtinguha og political asylum.
“The DFA has received highly reliable information that Zaldy Co has a pending petition for political asylum in France. He has been requested to be transferred to and is now under the jurisdiction of French authorities,” ingon ni Castro.
“All missions in Europe have been instructed to obtain further official confirmation. Nanatiling matatag ang posisyon ng pamahalaan we will work with foreign governments through every legal channel available under international laws to bring Zaldy Co home and face the graft and malversation cases filed against him. Gagawin natin ang lahat ng naaayon sa batas at sa diplomatikong proseso,” dugang niya.
Giklaro ni Castro nga si Co wala madetini sa France, tungod kay gawasnon kini nga makasuroy-suroy samtang nagpaabot sa desisyon sa iyang petisyon alang sa asylum.
Si Co gikatahong nasikop sa Prague niadtong Abril 16 human giingong nisulod sa nasod nga walay saktong dokumento.
Si Justice Secretary Fredderick Vida kinsa niadto mismo sa Czech Republic sa tinguha nga madala pauli si Co, niingon nga ang kanhi magbabalaod wala na ubos sa kustodiya sa mga awtoridad sa Czech.
Matod ni Castro nga bisan pa man og nadismaya si Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga gibuhian si Co, giila sa Presidente nga walay angay basulon niini.
“Wala siyang nakitang dapat sisihin dahil lahat ng opisyal na na-involved dito para po alamin kung anong nangyari at kondisyon at that time ni Zaldy Co ay nagtrabaho po ng maayos,” sumala pa ni Castro
Taliwala sa mga pagsaway, niingon si Castro nga ang Malacañang wala makakita og rason nga mangayo og pasaylo si Marcos tungod sa kapakyasan sa pagdala pauli kang Co.
“Lahat naman po tayo ay umasa. Lahat naman po na dapat gawin ay ginawa ng Pangulo at ng administrasyon ang kaniyang inereport naman po ay tama, so wala po tayo na nakikita na maaaring sabihing pagkakamali ng Pangulo dahil hindi po ito tinulugan ng Pangulo,” dugang pa niya.
Matod ni Castro, makigtagbo si Marcos sa mga embahador sa Czech Republic ug France dinhi sa nasod sa Miyerkules, Abril 29, 2026, aron hisgotan ang maong isyu.
Hinuon, iyang giklaro nga ang Presidente walay intensyon nga impluwensyahan ang desisyon sa Kagamhanan sa France mahitungod sa petisyon ni Co alang sa asylum. /TPM / SunStar Philippines