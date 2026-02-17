Malampuson ang bag-ong all-star game

Gihulagway nga malampuson ang paghangop sa National Basketball Association (NBA) og bag-ong format alang sa 2025-26 All-Star Game niini.
Ang bag-ong format sa All-Star Game, nga gipahigayon niadtong Lunes, Pebrero 16, 2026 (PH time), sa Intuit Dome sa Los Angeles, nakadani og 8.8 million viewers, pahibalo sa NBC.
Layo ra man tuod kini sa rekord apan mao kini ang labing daghan og viewers nga All-Star Game gikan niadtong 2011.
Sa duwa niadtong Lunes, adunay higayon nga moabot og 9.8 million viewers atol sa hinapos nga bahin sa ikatulong duwa sa bag-ong mini-tournament format dihang gilupig sa USA Stripes ang Team World, nga nagtukmod kanila sa championship game batok USA Stars.
Ang USA Stars maoy nahimong kampyon sa torneyo.
Ang viewers ning tuiga nisaka og dako kumpara sa niaging tuig, nga nakadani lang og 4.7 million viewers.
Gikan niadtong 2022, ang All-Star Game wala nakaabot og 6 million viewers.
Sa nanglabay nga mga katuigan, daghan ang nangreklamo nga laay ug bati tan-awon ang tradisyunal nga NBA All-Star Game format nga East vs. West gumikan kay dili maninuod sa pagduwa ang mga magduduwa.
Tungod niini, nagpuga og singot sa utok ang kadagkuan sa NBA hangtod nakadesisyon nga ilahang usbon ang format ngadto sa USA vs. World.
Sa bag-ong format, duha ka teams sa USA, nga langkuban lang og Amerikanong mga magduduwa, ug ang Team World, nga langkuban og international players, ang nagkombati. Ang matag team adunay tag walo ka mga magduduwa.
Nisubay kini sa single round-robin diin human niini, nag-abot sa finals ang top two teams. / Gikan sa wires